УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

Анна Подгорная
26 апреля 2023, 23:15 обновлено 26 апреля, 23:15
35
Это, вероятно, самое открытое заявление Нагиева относительно агрессии страны-оккупанта и упадочности путинского режима за время полномасштабной войны.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев высказался про войну в Украине / instagram.com/nagiev.universal

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев сдержан в своих высказываниях относительно войны в Украине: некоторые высмеивают молчание актера, как попытку усидеть на двух стульях, иные - видят в его высказываниях завуалированное осуждение нынешней власти страны-оккупанта и ее действий.

Так недавно Нагиев, будучи человеком непубличным за пределами сцены, дал интервью для российской прессы. В частности артист порассуждал о гордости - в контексте кинематографа страны-агрессора он высмеял и популярный пропагандистский нарратив.

"Меня всегда удивляло, что мы непрерывно находимся в состоянии вставания с колен, в том числе и в области кинематографа. То есть мы всегда немного согнуты. Этот перманентный период вставания — он настолько затяжной, что вызывал и вызывает у меня лишь улыбку", - заявил Нагиев.

видео дня

Также он не обошел вниманием и события в мире - ни слова о войне напрямую от него не прозвучало, но шоумен намекнул, что происходящее сейчас вызывает у него боль.

"Сейчас я с большим трудом заставляю себя смотреть серьезное, глубокое кино, потому что вокруг все так серьезно и глубоко, что иногда трудно с этой глубины вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха", - поделился он.

Единственным ярким проявлением отношения Дмитрия Нагиева к войне в Украине был его пост в соцсетях, датированный мартом прошлого года - со стеклянным взглядом он на камеру брил голову под песню "Поезд в огне" Бориса Гребенщикова, открыто осуждающего российскую власть и геноцид украинцев. Позже актер взял творческий отпуск и отказался от съемок на российском телевидении.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов. Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

Также Нагиев сильно пострадал во время спектакля - на него на сцене рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако он отказался и доиграл спектакль до конца.

Другие новости:

шоу-бизнес Дмитрий Нагиев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

21:50 Украина
Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

21:49 Синоптик
"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

Реклама
20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

Реклама
18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

16:52

Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о КарольВидео

16:44

Украина вернула из российского плена почти полусотню защитниковФотоВидео

16:35

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

16:13

"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИВидео

16:09

В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

15:58

Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалистВидео

15:57

Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

15:46

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеорВидео

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

Реклама
15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

14:11

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом ПугачевойВидео

13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять