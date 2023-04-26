"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

Это, вероятно, самое открытое заявление Нагиева относительно агрессии страны-оккупанта и упадочности путинского режима за время полномасштабной войны.

https://stars.glavred.info/permanentnyy-period-vstavaniya-s-kolen-nagiev-podkolol-propagandistov-i-vskolz-upomyanul-voynu-10466137.html Ссылка скопирована

Дмитрий Нагиев высказался про войну в Украине / instagram.com/nagiev.universal

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев сдержан в своих высказываниях относительно войны в Украине: некоторые высмеивают молчание актера, как попытку усидеть на двух стульях, иные - видят в его высказываниях завуалированное осуждение нынешней власти страны-оккупанта и ее действий.

Так недавно Нагиев, будучи человеком непубличным за пределами сцены, дал интервью для российской прессы. В частности артист порассуждал о гордости - в контексте кинематографа страны-агрессора он высмеял и популярный пропагандистский нарратив.

"Меня всегда удивляло, что мы непрерывно находимся в состоянии вставания с колен, в том числе и в области кинематографа. То есть мы всегда немного согнуты. Этот перманентный период вставания — он настолько затяжной, что вызывал и вызывает у меня лишь улыбку", - заявил Нагиев.

видео дня

Также он не обошел вниманием и события в мире - ни слова о войне напрямую от него не прозвучало, но шоумен намекнул, что происходящее сейчас вызывает у него боль.

"Сейчас я с большим трудом заставляю себя смотреть серьезное, глубокое кино, потому что вокруг все так серьезно и глубоко, что иногда трудно с этой глубины вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха", - поделился он.

Единственным ярким проявлением отношения Дмитрия Нагиева к войне в Украине был его пост в соцсетях, датированный мартом прошлого года - со стеклянным взглядом он на камеру брил голову под песню "Поезд в огне" Бориса Гребенщикова, открыто осуждающего российскую власть и геноцид украинцев. Позже актер взял творческий отпуск и отказался от съемок на российском телевидении.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов. Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

Также Нагиев сильно пострадал во время спектакля - на него на сцене рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако он отказался и доиграл спектакль до конца.

Другие новости: