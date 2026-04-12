Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

Виталий Кирсанов
12 апреля 2026, 15:09
По случаю праздника украинские знаменитости активно делятся атмосферой Пасхи в соцсетях.
Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником
Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/biedniakov, instagram.com/alyona.alyona.official

Вы узнаете:

  • Как отмечают Пасху Дзидзьо и Андрей Бедняков
  • Как отмечают Пасху Яна Глущенко и Сергей Притула
  • Как отмечают Пасху alyona alyona и Анна Тринчер

В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда отмечают один из главных праздников - Пасху.

Несмотря на то, что уже пятый год подряд украинцы встречают этот светлый день в условиях полномасштабной войны, традиции остаются неизменными. Люди идут в храмы, освящают пасхальные корзины, собираются за семейным столом и приветствуют друг друга словами: "Христос Воскрес! - Воистину Воскрес!".

По случаю праздника украинские знаменитости активно делятся атмосферой Пасхи в соцсетях, в частности в Instagram. Они публикуют фотографии из церквей, показывают освящённые паски и праздничные корзины.

В своих поздравлениях звезды желают украинцам самого важного - мира, спокойствия и светлого будущего, а также призывают сохранять веру, тепло и единство даже в непростые времена.

Дзидзьо

Исполнитель устроил в воскресное утро фотосет. Артист показался в белой вышиванке и с пасхальной корзиной, в которую положил только необходимое - куличи и пасхальные яйца. Дзидзьо поздоровался с подписчиками традиционными словами: "Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!". Тем временем пользователи ему отвечали: "Воистину Воскрес".

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/dzidzio

Андрей Бедняков

Ведущий начал свое утро с церкви. Шоумен вместе с дочкой пошел святить паски. Они одели вышиванки, взяли свои пасхальные корзины и пошли чтить праздник. Андрей Бедняков также отметил, пусть светлая Пасха принесет то, чего украинцы очень сильно ожидают - мир.

"Христос Воскрес! С Пасхой! Мира всем нам! Берегите себя", - отметил шоумен.

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/biedniakov

Яна Глущенко

Актриса не скрывает, что Пасха - это ее самый любимый праздник. Артистка говорит, что это об искренности, свете, о душе. Знаменитость желает, чтобы Пасха принесла каждому хотя бы немного тепла на сердце.

"Сегодня (12 апреля - прим. ред.) Пасха! Мой любимый праздник. Потому что здесь никто не бегает в поисках "что подарить" и не делает вид, что это главное. Здесь о другом. О людях. О душе. О свете, который или есть - или нет. Христос Воскрес! И пусть у каждого сегодня что-то внутри станет теплее", - поделилась актриса.

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/yamo4ka

Сергей Притула

Бывший ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула показал, как святил куличи в Киеве.

Он поделился, как в этом году проходит Пасха в его семье. Праздник Сергей Притула решил провести в кругу самых близких и родных. Компанию волонтеру составили жена Екатерина, их дети Соломия, Стефания и Марко, а также старший сын знаменитости от первого брака Дмитрий.

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/siriy_ua

alyona alyona

Певица тоже чтит пасхальные традиции. Артистка положила пасочки и яйца и пошла в церковь это освящать. Утро исполнительница начала со слов: "Христос Воскрес".

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Анна Тринчер

Артистка тоже чтит традиции. Знаменитость уже успела освятить пасху. В церковь Анна Тринчер пошла не одна, компанию ей составила мама.

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ранее Главред сообщал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.

Ранее также российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, странно отозвалась о своей особенной дочери.

