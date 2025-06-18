Папина девочка с маминым вайбом: дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона совершила редкий выход в свет

Нелл Бертон сейчас 17, и девушка, похоже, уже готова блистать на публике.

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Хелена Бонем Картер сейчас - как выглядит дочь актрисы от Тима Бертона / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Хелена Бонем Картер посетила одно их мероприятий Летней выставки Королевской академии художеств

Компанию ей составила ее дочь

Английская актриса Хелена Бонем Картер совершила фурор на красной дорожке Летней выставки Королевской академии художеств в Берлингтон-Хаусе, Лондон, сообщает New York Post. Едва ли не впервые СМИ обсуждали не экстравагантные наряды самой Бонем Картер, а ее спутницу.

Свой редкий выход в свет с матерью совершила 17-летняя Нелл Бертон - младшая дочь актрисы от американского режиссера Тима Бертона. Девушка заметно изменилась, и, похоже, была рада показать себя миру. Чему также не возражала ее звездная мама.

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Нелл - младшая из двоих детей, которую Хелена Бонем Картер родила в фактическом браке с Тимом Бертоном. Первенцем пары является сын Билли Реймонд. Бонем Картер и Бертон начали встречаться в 2001 году и мирно разошлись в 2014-ом. Пара разделила опеку над детьми и сохранила дружеские отношения.

Tim Burton and Helena Bonham Carter’s daughter Nell makes rare red carpet appearance https://t.co/yX3ogVFFvDpic.twitter.com/WckkSzaVbE — New York Post (@nypost) June 12, 2025

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Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке - 20-летняя Захара Джоли-Питт засветила кольцо на безымянном пальце.

Также американская оскароносная певица Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда. Избранник звезды старше нее на 7 лет, и недавно снимался в ее клипе.

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Кто такая Хелена Бонем Картер? Хелена Бонем Картер - английская актриса. Лауреат кинопремии BAFTA (2011) и международной премии Эмми (2010), трехкратная обладательница премии Гильдии киноактеров США (2011, 2020, 2021), девятикратная номинантка на премию Золотой глобус (1994, 1998, 1999, 2003, 2008, 2011, 2014, 2020, 2021), четырехкратная номинантка на телевизионную премию BAFTA (2010, 2014, 2020, 2021), двукратная номинантка на премию Оскар (1998, 2011), сообщает Википедия. Наиболее известные фильмы с участием Бонем Картер: "Комната с видом", "Говардс-Энд", "Франкенштейн Мэри Шелли", "Бойцовский клуб", "Планета обезьян", "Гарри Поттер" (4 последних фильма), "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Старне чудес" и др.

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