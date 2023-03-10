Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади

Падчерица российского шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая живет не в России, удивила подписчиков новым фото. На своей странице в Instagram, девушка выложила фото, где показала себя полностью обнаженной.
На фото она держит шубу и показывает свою голую попу. Также видна гигантская татуировка на спине у девушки. Распятие начинается от шеи и заканчивается на копчике.
Отметим, что Эрика родилась в предыдущем браке супруги телеведущего Натальи Кикнадзе — с грузинским бизнесменом Теймуразом Куталией. Пара развелась, когда девочка была еще совсем маленькой. Эрика — оказалась творческим человеком. Она пыталась заниматься балетом, но не сложилось. Зато в подростковом возрасте всерьез увлеклась модой и искусством.
Фото девушки можно посмотреть тут.
Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант, который открыто насмехается над действующей российской властью и уже лишился части своих проектов на российском ТВ, трогательно обратился к своей жене Наталье.
Об этом артист написал на своей странице в Instagram. Он поделился черно-белой фотографией своей супруги Натальи Кикнадзе и сделал подпись: "Все что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С Днём рождения, моя любовь!".
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