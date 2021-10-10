От королевы до монашки: Кухар заинтриговала фанатов выбором нового образа

Катерина Кухар / Instagram

Судья проекта Танці з зірками, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар попросила своих поклонников помочь ей с выбором нового образа.

Соответсвующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети Instagram с несколькими образами.

"5 эфиров позади и мы стремительно движемся к экватору! Впереди нас ждут 8 ярких эфиров и среди них… Halloween! Мне пора задуматься о следующем перевоплощении…?? В каком образе вы бы хотели меня увидеть? Жду вас в комментариях! И если кто-то угадает, первому отправлю в подарок любимую свечу!", - написала Кухар.

/ Instagram/ekaterinakukhar_official

/ Instagram/ekaterinakukhar_official

/ Instagram/ekaterinakukhar_official

/ Instagram/ekaterinakukhar_official

/ Instagram/ekaterinakukhar_official

Добавим, что в Украине идет пятый сезон популярного в Украине шоу "Танці з зірками". Главные судьи - хореографы Влад Яма и Максим Чмерковский, Екатерина Кухар, именно они будут выбирать лучшего звёздного танцора в этом году. В этом году организаторы внесли немало изменений и пригласили любимых звёзд украинцев, которые будут бороться за звание лучшей танцевальной пары сезона.

Как сообщал Главред, ранее Кухар и Стоянов раскрыли подробности личной жизни и рассказали, как развивались их отношения с самого начала знакомства.

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