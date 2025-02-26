Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

Ведущий Остапчук показал жуткую ночь, благодаря российским оккупантам.

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Владимир Остапчук показал прилет рядом с их домом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Вы узнаете:

Что случилось рядом с домом Остапчука

Что стало причиной

Украинский шоумен Владимир Остапчук показал кадры последствий ночной атаки российских дронов на Киев.

Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram.

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По его словам, в результате удара россиян, сгорел дотла дом по соседству арендованным домом Остапчука.

Остапчук показал прилет / Фото Instagram/ vova_ostapchuk

"Прилет по частному дому в нашем селе возле нас", - рассказал он.

Отметим, что у Остапчука сейчас есть маленький ребенок. Наверняка такие "события" рядом с домом изрядно добавили стресса в жизнь семьи.

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Как накануне писал Главред, ранее третья жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, не боится ли, что ведущий ее броситтак же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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