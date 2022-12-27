Остапчук похвастался завтраками от 22-летней любовницы

Телеведущий Владимир Остапчук меняет женщин со скоростью ветра.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Любвеобильный телеведущий Владимир Остапчук похвастался завтраками, которые ему готовит его новая пассия, 22-летняя журналистка из Киева - Катерина Полтавская.

И можно было бы подумать, что это просто слухи, если бы парочка не делалась абсолютно идентичными фото в своих сториз.

Как пишет ТСН, на днях Катерина показала, как готовила на кухне у Остапчука пирог с яблоками. Она также написала, что каждое приготовление еды она молится, чтобы не выключили свет. Именно это она связывfвет с тем, что у нее получается вкусно. "А то раньше я ж вообще не готовила", - хвастается она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Остапчук, похоже, уже не холостяк. Информация об этом быстро разлетелась по сети.

Более того, некоторые "расследователи" личной жизни Остапчука даже определили личность новой возлюбленной. Первой, новости из жизни Остапчука сообщила травести-дива Монро.

На своей странице в телеграмм, она написала, что у "телеведущего Остапчука новая краля".

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