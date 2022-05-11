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"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж Кремля

11 мая 2022, 12:59

Спортсменка сказала, что ей теперь стыдно показывать сыну российскую военную технику.

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Чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж Кремля/ Instagram ekaterinagamova11

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова раскритиковала войну России против Украины и ядерный шантаж мира со стороны РФ.

По словам Гамовой, она с ужасом ждала на парад ко Дню победы 9 мая в Москве и сейчас ей стыдно показывать своему сыну российскую военную технику. Об этом она написала на своей странице в Intsagram.

Спортсменка призвала Россию и российского диктатора Путина прекратить угрожать миру расправой и ядерным ударом.

"В прошлые разы я с радостью бежала смотреть на воздушный флот, а сегодня совсем по-другому воспринимаю эти звуки... Страшно. И это они просто пролетели над головой! С ужасом боюсь даже подумать, когда такие пролеты сопровождаются бомбежкой... Господи, за что?!", – написала Гамова.

Она сказала, что последние время всё чаще слышит угрозы со стороны РФ о ядерной атаке.

"Алло!!! Остановитесь!!! Кто вы, чтобы решать, жить нам или нет, даже не спрашивая об этом нас?!" – отреагировала на это экс-чемпионка РФ.

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Войну в Украине Гамова назвала настоящим ужасом и отметила, что теперь всем придется "плыть в этой лодке, которая принесла столько горя".

Ранее сообщалось, что жена российского оккупанта, который сейчас находится под Харьковом, рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей из Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали. Рашистка призналась, что хочет "расправиться" украинскими детьми и в деталях рассказывает, как она это делала бы.

Напомним, ранее наглый россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий. По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику.

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