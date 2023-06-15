Обычно все некогда популярные актеры в России умирают забытыми и заброшенными, никому не нужными стариками.

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Актриса Шмелева умерла в нищете / Скриншот видео

В террористической России скончалась популярная актриса советского кино, музыкант Евгения Шмелева.

Как и все актеры старой гвардии, которые проживали в России, она умерла в нищете, пишет пропагандистское издание "Комсомольская правда".

Актрисе на момент смерти было 90 лет и прославилась она благодаря роли в популярном советском комедийном фильме режиссера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

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Смерть артистки также подтвердил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. "Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", - написал Малахов.

Малахов рассказал, что еще несколько месяцев назад Шмелева приходила к нему на шоу. А он, в свою очередь, помог сделать ремонт в квартире актрисы, вскрыв, что Шмелева вместе со своими сестрами жили в бедности и не могли позволить себе обновить мебель советских времен.

Евгения Шмелева родилась в Москве в 1932 году в семье музыканта и учительницы иностранных языков. В 1952 году Шмелева дебютировала на сцене местного дома культуры, после чего ее вместе с сестрами, которые также занимались музыкой, стали звать на концерты, а позже пригласили сняться в фильме Рязанова в 1956 году.

Напомним, ранее мужчина в Бельгии инсценировал свою смерть, а затем прилетел на собственные похороны на вертолете в рамках драматической шутки, чтобы преподать своей семье урок о том, как важно оставаться на связи.

Ранее также стало известно о том, что популярный актер, легенда австрийского кино Хельмут Бергер скончался в четверг. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет.

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