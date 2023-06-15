УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

Алена Кюпели
15 июня 2023, 17:31 обновлено 15 июня, 17:38
143
Обычно все некогда популярные актеры в России умирают забытыми и заброшенными, никому не нужными стариками.
Актриса Шмелева умерла в нищете
Актриса Шмелева умерла в нищете / Скриншот видео

В террористической России скончалась популярная актриса советского кино, музыкант Евгения Шмелева.

Как и все актеры старой гвардии, которые проживали в России, она умерла в нищете, пишет пропагандистское издание "Комсомольская правда".

Актрисе на момент смерти было 90 лет и прославилась она благодаря роли в популярном советском комедийном фильме режиссера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

видео дня

Смерть артистки также подтвердил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. "Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", - написал Малахов.

Малахов рассказал, что еще несколько месяцев назад Шмелева приходила к нему на шоу. А он, в свою очередь, помог сделать ремонт в квартире актрисы, вскрыв, что Шмелева вместе со своими сестрами жили в бедности и не могли позволить себе обновить мебель советских времен.

Евгения Шмелева родилась в Москве в 1932 году в семье музыканта и учительницы иностранных языков. В 1952 году Шмелева дебютировала на сцене местного дома культуры, после чего ее вместе с сестрами, которые также занимались музыкой, стали звать на концерты, а позже пригласили сняться в фильме Рязанова в 1956 году.

Напомним, ранее мужчина в Бельгии инсценировал свою смерть, а затем прилетел на собственные похороны на вертолете в рамках драматической шутки, чтобы преподать своей семье урок о том, как важно оставаться на связи.

Ранее также стало известно о том, что популярный актер, легенда австрийского кино Хельмут Бергер скончался в четверг. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили даты

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили даты

17:32 Синоптик
Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - Игнат

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - Игнат

17:00 Украина
Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

15:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:36

Расстреляли в упор и издевались над телами: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

Реклама
16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

14:53

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные областиВидео

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

Реклама
11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

10:22

Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все былоВидео

10:11

Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна МаксаВидео

09:58

Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

09:24

Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNNВидео

09:06

Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустилимнение

09:03

ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять