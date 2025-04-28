"Они просто стерли себя": известная певица "разнесла" артистов-беглецов

Певица Ангела презирает артистов без позиции.

https://stars.glavred.info/oni-prosto-sterli-sebya-izvestnaya-pevica-raznesla-artistov-beglecov-10659704.html Ссылка скопирована

Ангела не понимает артистов-беглецов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Влад Яма, Олег Винник

Вы узнаете:

Певица Ангела осуждает артистов, которые за границей и не помогают Украине

Что должны делать артисты во время войны

Украинская известная певица и модель Ангела рассказала, что она думает об артистах, которые сбежали из Украины после начала полномасштабной войны.

В интервью Главреду артистка подчеркнула, что молчуны, которые не помогают Украине из-за границы и живут, как ни в чем не бывало, не имеют права считать себя украинскими артистами.

видео дня

"Меня возмущает не сам факт побега, а то, что они оттуда читают лекции о мире в душе. Друзья, какая мирная душа, когда под Бахмутом ад? Я уважаю тех, кто за границей, но работает на Украину. А те, кто сбежал и сделал вид, что ничего не произошло - они просто стерли себя из культурного кода", - отметила певица.

Певица Ангела имеет четкую позицию / фото: instagram.com, Ангела

Также знаменитость рассказала о важности высказывать свою позицию во время войны.

Ангела предпочитает быть искренней / фото: instagram.com, Ангела

"Это вызов. Люди ждут, что ты скажешь. Что не промолчишь. И я не молчу. Но я также не играю в политику. Потому что политика - это стратегия. А у меня - искренность. Я не для гонки. Я для людей", - добавила Ангела.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.

А также Елена Кравец поделилась смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.

Вас может заинтересовать:

Кто такая ANGELA? ANGELA - украинская певица, автор песен, блогер. Работает в жанре поп-музыки. В творчестве сочетает лирическую чувственность с социальными месседжами.После 2022 года стала одной из публичных украинских артисток, которая открыто осуждает сотрудничество коллег со страной-агрессором. В своих интервью и соцсетях неоднократно выступала с критикой артистов-предателей, призывает к культурному сопротивлению и поддержке ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред