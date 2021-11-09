"Они не боятся попасть сразу в морг": Лидия Таран обратилась к поклонникам после жуткой ДТП

Лидия Таран на прошедших выходных попала в аварию/ instagram.com/lidiyataran

Телеведущая канала 1+1 Лидия Таран, которая чудом осталась жива после ужасного ДТП , обратилась к поклонникам после инцидента.

На своей страничке в Instagram она рассказала, что теперь окончательно поняла, что ненавидит скорость и призвала всех "замедлиться", особенно водителей.

"Нет, я не призываю к меланхолии и круглосуточному созерцанию того, как падают листья. Это слишком. Но вот подумала - водители, которые мчатся 140 там, где можно 70 максимум. Которые могут прервать жизнь себе, и тем, кто в салоне, и тем, в кого они влетят, это произойдет за доли секунды. Они не боятся попасть сразу в морг и погибнуть на дороге", - поделилась телеведущая.

Читайте также"Машина бы взорвалась": телеведущая Лидия Таран рассказала подробности ужасного ДТПК счастью, с Таран сейчас с ней все хорошо, а жертв в аварии удалось избежать. По ее словам, после произошедшего с ней связался таксист, чтобы узнать о самочувствии.

"Вечером таки написал водитель такси на ломаном русском: "Я ничего, главное, с вами все нормально". Я хочу поблагодарить всех, кто за меня беспокоился! Всех, кто прислал кучу сообщений и предлагал помощь! И поддерживал! Я счастлива, что имею всех вас и не хочу терять никого", — написала телеведущая.

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ДТП с Лидией Таран

Водитель такси, в котором она вечером возвращалась домой на прошедших выходных, из-за плохой видимости и отсутствия обязательного знака аварийной остановки вовремя не заметил аварию на дороге.

Таксист вынужден был выехать на другую полосу, а там тоже стоял автомобиль. От удара машина такси, в которой ехала Лидия, загорелась.

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