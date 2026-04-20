"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

Кратко:

Мужчина пытался достать оружие, но мать актрисы первой открыла огонь

После случившегося Шарлиз Терон долгое время скрывала правду

Голливудская актриса Шарлиз Терон откровенно рассказала о трагических событиях в своей семье, когда её мать застрелила отца, защищая себя и детей от домашнего насилия. Об этом она поделилась в интервью The New York Times.

По словам актрисы, подобные истории нельзя сводить к одному эпизоду, ведь трагедия формируется постепенно, на протяжении многих лет. Она подчеркнула, что напряжение и страх накапливаются, пока ситуация не достигает критической точки.

Терон вспомнила, что её отец злоупотреблял алкоголем и в тот роковой день вернулся домой в агрессивном состоянии. По её словам, он силой пытался проникнуть в дом и угрожал семье.

"Он пробил стальные двери, чтобы попасть внутрь, четко дав понять, что собирается нас убить", - рассказала Терон.

События развивались стремительно: мужчина пытался воспользоваться оружием, и тогда мать актрисы открыла огонь, чтобы защитить себя и детей.

После случившегося Шарлиз Терон долгое время скрывала правду. В школьные годы она даже рассказывала, что её отец погиб в автокатастрофе, поскольку ей было тяжело говорить о реальных обстоятельствах.

Актриса также призналась, что жизнь в атмосфере страха заставила её рано повзрослеть. В 16 лет она уехала в Италию, где начала модельную карьеру, что стало для неё не только профессиональным стартом, но и возможностью вырваться из травматичной среды.

"Это был побег. Единственное, что было трудно - оставить маму. Но именно она сказала мне: "Иди и создай себе жизнь", - добавила актриса.

О персоне: Шарлиз Терон Шарлиз Терон - американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997) и "Правила виноделов" (1999). В 2004 году получила "Оскар" за роль женщины - серийной убийцы в фильме "Монстр". Для съёмок фильма Терон набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом, который сделал её неузнаваемой, и была вынуждена носить контактные линзы. "Оскар" помог ей в 2006 году войти в список самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде по версии журнала "The Hollywood Reporter". По размеру своих гонораров Терон занимала в 2006 году седьмое место после Холли Берри, Камерон Диаз, Дрю Бэрримор, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, и Николь Кидман. При этом Терон заработала по $10 млн за свои роли в фильмах "Северная страна" и "Эон Флакс".

