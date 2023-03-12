"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

Артист-путинист Топалов считает, что детей нужно воспитывать в строгости и, видимо, с помощью грубой лексики.

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Муж украинки Регины Тодоренко Влад Топалов, которая молчит о том, как Россия напала на Украину и продолжает проживать свою жизнь в Москве, неожиданно грубо высказался в адрес их общего старшего сына Майкла.

По информации издания Slovodel, Топалов пожаловался на сына в эфире программы "Ты не поверишь!".

Как оказалось, путинисту Топалову не нравится, что молчунья-предательница Регина Тодоренко отдала сына в актерскую школу. По словам артиста, его старший сын довольно ленивый и обладает странным характером. Иногда малыш способен вывести родителей из себя.

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"Я начал понимать, почему он такой мерзкий, как я бываю. Я же себя знаю", — заявил Топалов.

Он также похвастался, что в отличие от своей жены , привык воспитывать мальчиков в строгости. Но он также добавил, что недавно исполнителю удалось наладить контакт со старшим сыном.

Напомним, ранее Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, пожаловалась (опять!) на свое эмоциональное состояние.

В частности, вечно ноющая предательница рассказала, что испытывает трудности из-за проблем в семье. На своей странице в Instagram, 32-летняя певица заявила, что после рождения второго ребенка, она не смогла полноценно насладиться отдыхом, поскольку практически сразу вышла на работу.

Тодоренко также подкосило здоровье путиниста, выступающего за войну в Украине, фигуриста Костомарова, которому недавно ампутировали стопы. Она еще пожаловалась, что очень устала от отдыха на Мальдивах с детьми.

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