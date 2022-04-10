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Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна Украины

10 апреля 2022, 19:16

Перед началом матча на поле вышла Оля Полякова, которая особенно эмоционально исполнила государственный гимн Украины.

Оля Полякова
Оля Полякова / скриншот

Украинская певица Оля Полякова эмоционально исполнила гимн Украины перед матчем Шахтер и Олимпиакос, 9 апреля.

В Афинах прошел товарищеский поединок, а все вырученные от игры средства будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

На стадионе также провели перформанс в память о погибших во время войны украинских детях – в специально отведенном секторе места болельщиков заняли игрушки.

Перед началом матча на поле вышла Оля Полякова, которая особенно эмоционально исполнила государственный гимн Украины, растрогала до слез многих украинцев.

Певица надела белую рубашку с голубой вышивкой. Видео выступления Поляковой на стадионе опубликовано в YouTube.

Стоит отметить, что накануне Олю Полякову заблокировали в Instagram из-за фотографий, которые оно опубликовала из Бучи.

Полякова не исключает, что на ее страницу могли пожаловаться оккупанты, из-за чего она попала в бан.

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Оля Полякова гимн Украины
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