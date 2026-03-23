Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

Анна Подгорная
23 марта 2026, 17:19
Полякова призналась, что сделала с Вадимом Буряковским.
Оля Полякова, Вадим Буряковский
Оля Полякова муж - Вадим Буряковский обрел популярность в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/polyakovamusic, Скриншот YouTube

Украинский бизнесмен и муж Оли Поляковой Вадим Буряковский дал обширное интервью, в котором, среди прочего, эмоционально высказался о Маше Ефросининой и ее муже. Слова избранника не понравились певице, и она сочла необходимым извиниться перед подругой и подчеркнуть, что не разделяет мнение Вадима.

Неоднозначная ситуация вызвала бурную реакцию в Сети: Полякову стали критиковать за то, что она открестилась от мужа и отдала предпочтение Ефросининой. Другие стали подтрунивать, что после этой ситуации звезда еще не скоро позволит Буряковскому высказываться о чем-то публично, и в шутку переживать, все ли в порядке с Вадимом сейчас.

Тогда Оля Полякова решила сгладить углы шуткой. В Threads она заверила читателей, что ее муж не пострадал. "Живой, не [переживайте]. Но из дома больше не выйдет!" - написала певица.

Реакция Поляковой на популярность мужа
Реакция Поляковой на популярность мужа / фото: threads.com/@polyakovamusic

Это в свою очередь спровоцировало пользователей соцсетей на создание мемов с Буряковским:

Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic
Мемы с мужем Оли Поляковой
Мемы с мужем Оли Поляковой / фото: threads.com/@polyakovamusic

Ранее Главред рассказывал, что Тарас Тополя загорелся на сцене во время концерта. Фронтмен группы Антитела, объятый пламенем, продолжил свое выступление.

Также известный продюсер украинских шоу Владимир Завадюк на нежных фото показал бойфренда, с которым строит романтические отношения уже более двух лет.

О персоне: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

