"Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии Ротару

Отвратительная певица изменила слова песни, заменив слова про Украину на слова о россиию.
Украинский телеведущий Слава Демин на своей странице в Instagram опубликовал жалкую пародию на песню Софии Ротару "Одна Калина".
На видео некая певица перепела песню Ротару на русском языке и заменила ключевые фразы. В частности, завершающую фразу припева "І Україну, бо в нас іншої нема".
"От такого пения у меня возле дома все птицы контуженные", - написал телеведущий.
Комментаторы также подключились, комментируя этот ужасный вокал. Они также предполагают, что у россиян не хватает интеллекта создавать что-то свое.
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Напомним, ранее легенда советской и украинской сцены - певица София Ротару наконец-то обозначила свое отношение к военному вторжению россии в Украину, а также у убийствам мирных жителей, среди которых женщины и дети.
На своей странице в Instagram, певица опубликовала жуткие кадры ракетного удара по Виннице, где погибли десятки обычных людей.