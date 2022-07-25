"Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии Ротару

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинский телеведущий Слава Демин на своей странице в Instagram опубликовал жалкую пародию на песню Софии Ротару "Одна Калина".

На видео некая певица перепела песню Ротару на русском языке и заменила ключевые фразы. В частности, завершающую фразу припева "І Україну, бо в нас іншої нема".

"От такого пения у меня возле дома все птицы контуженные", - написал телеведущий.

Комментаторы также подключились, комментируя этот ужасный вокал. Они также предполагают, что у россиян не хватает интеллекта создавать что-то свое.

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Напомним, ранее легенда советской и украинской сцены - певица София Ротару наконец-то обозначила свое отношение к военному вторжению россии в Украину, а также у убийствам мирных жителей, среди которых женщины и дети.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала жуткие кадры ракетного удара по Виннице, где погибли десятки обычных людей.