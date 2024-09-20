Российская певица Максим, которая сорвала несколько концертов из-за проблем с алкоголем, напугала поклонников своим видом.
Как пишут пропагандистские СМИ, певица, которая проходила обследование, очень сильно похудела. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото, где видно ее фигуру.
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Пропагандисты также сообщили, что певица решила сократить количество гастролей, чтобы посвятить время лечению о собственной семье.
Напомним, ранее МакSим (Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи. Зрители посчитали, что певица вышла пьяной и совершенно не думала о том, чтобы нормально отыграть свой концерт.
По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы - авт.) ушла со сцены", - сообщает издание.
Ранее также МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.
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