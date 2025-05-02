"Очень ущемляемся": стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении-2025

Ziferblat многие расходы взяли на себя.

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Ziferblat - расходы на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Вы узнаете:

Валентин Лещинский назвал сумму, которую потратят на участие в конкурсе

Кто оплатит расходы группы

Представители Украины в Евровидении-2025 поделились информацией о том, сколько будет стоить их участие в музыкальном конкурсе.

Участник группы Ziferblat - Валентин Лещинский – рассказал Рамине Эсхакзай, что участие может обойтись в более 100 тысяч долларов.

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"Суспильне привлечено к процессу финансовой помощи, другой различной организационной помощи, но насколько это возможно. И это я учитываю сейчас с поездками на pre-party, из которых мы только что вернулись. Это тоже за наш счет все. Когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства" – это абсурд", - заявил Валентин.

Группа Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Также Лещинский отметил, что в большинстве случаев артисты всегда брали расходы на себя и только часть оплачивало государство или спонсоры.

"В общем, расходы на все будут достигать 120 – 130 тысяч долларов. Это еще очень лайтово, очень ущемляемся. Посмотрите на бюджеты других стран, там и полмиллиона и другие. Многое тратится параллельно. Есть расходы, которые не напрямую касаются Евровидения – запись альбома", – подчеркнул артист.

Стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении / фото: скрин instagram.com, Рамина Эсхакзай

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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