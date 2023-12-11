Очень особенное Рождество: Чарльз III и Уэльские показали открытки на Рождество

Для британского монарха это стало напоминанием о своей царственности, для семьи первого наследника престола - способом заявить о себе.

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Король Чарльз III и наследники продемонстрировали праздничные открытки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британский король Чарльз III, согласно многолетней традиции, представил фотооткрытку к рождественским праздникам, которой будут удостоены высокие гости и первые лица Соединенного Королевства.

Несмотря на то, что грядущее Рождество будет для монарха вторым в новом статусе, этот праздничный сезон - первый после коронации. Поэтому и снимок был выбран для открытки соответствующий.

Так на фотопортрете авторства Хього Бернанда изображены король Чарльз III и королева Камилла в мантиях и с коронами на голове. Снимок был сделан 6 мая в Тронной комнате Букингемского дворца, в день коронации Чарльза.

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Макет открытки появился на официальной странице британской королевской семьи в Instagram. "Желаем вам очень счастливого Рождества и Нового года", - гласит подпись к фотопортрету монархов.

Король Чарльз III и наследники продемонстрировали праздничные открытки / instagram.com/theroyalfamily

Впервые в статусе первых наследников британского престола предстала на рождественской открытке и семья старшего сына короля Чарльза III - принца Уильяма. Семейный портрет в черно-белых тонах тоже получился очень особенным.

Во-первых общественность поразило, как сильно выросли принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Во-вторых Уэльские решили отказаться от демонстрации высоких титулов - для фото они выбрали простую, повседневную одежду. Семейное фото было выполнено фотографом Джошем Шиннером, и уже появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Король Чарльз III и наследники продемонстрировали праздничные открытки / instagram.com/princeandprincessofwales

Ранее были обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы. О смерти бывшей супруги он узнал одним из первых, и был по-настоящему шокирован.

Также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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