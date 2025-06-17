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"Очень грустно": жена Брюса Уиллиса показала новое фото больного актера

Анна Подгорная
17 июня 2025, 00:25
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Эмма Хеминг поделилась эмоциями в особенный для их семьи день.
Брюс Уиллис с дочерями
Брюс Уиллис сейчас - как выглядит 70-летний актер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

  • Эмма Хеминг показала, как Брюс Уиллис выглядит сейчас
  • Жена актера поздравила его с Днем отца

Уже более двух лет семья Брюса Уиллиса учится справляться с его неизлечимым диагнозом - лобно-височной деменцией. У актера бывают хорошие дни и плохие, которые его близкие проживают вместе с ним.

Жена Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, занялась общественной деятельностью по повышению осведомленности о лобно-височной деменции и поддержке тех, чьи близкие столкнулись с этим заболеванием. Также в своем блоге в Instagram Эмма время от времени делится новостями о Брюсе.

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Ко Дню отца она опубликовала редкое фото мужа. В кадре он сидит в объятиях старшей дочери от Хеминг - 13-летней Мейбел. В подписи к снимку жена Брюса Уиллиса отметила, что праздники приобрели оттенок грусти из-за его болезни, но его семья по-прежнему очень высоко ценит время, проведенное вместе. К этому же Эмма Хеминг призывает и остальных - любить своих пап безусловно и быть стойкими перед жизненными трудностями.

"С Днем отца всех пап, живущих с инвалидностью или болезнью, которые проявляют себя так, как они могут, и детей, которые их поддерживают. То, чему Брюс учит наших девочек, не передать словами. Стойкости, безусловной любви и спокойной силе, которая заключается в том, чтобы просто быть рядом. Эта фотография говорит о многом. Любовь становится глубже. Она адаптируется. Она остается, даже когда все остальное меняется. Но, если быть честной с собой, эти символические дни очень дорого даются. Сегодня мне очень грустно. Каждой клеточкой своего тела я желаю, чтобы все было иначе для него и светлее для нашей семьи. Как говорят в нашем сообществе, "все так, как есть". И хотя это может показаться легкомысленным, для меня это не так. Это опора для меня. Это помогает мне вернуться к принятию того, что есть, и не бороться с этим на каждом шагу, как я делала раньше. Сегодня давайте поздравим крутых пап, тех, кто еще здесь, и тех, кого мы несем с собой в сердце", - написала она.

Брюс Уиллис с дочерью Мейбел
Брюс Уиллис с дочерью Мейбел / instagram.com/emmahemingwillis

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Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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