"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

Лери Винн много лет назад на пике своей популярности исчез из шоу-бизнеса.

Лери Винн предлагал Олегу Виннику создать дуэт

Украинский певец Валерий Дятлов, известный под сценическим именем Лери Винн, откровенно заявил о причинах своего недовольства Олегом Винником. Об этом Лери Винн рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам артиста, он считает, что его сценический образ был заимствован коллегой. Лери Винн утверждает, что сходство заметно, если сравнить его фотографии конца 1990-х - начала 2000-х годов с более поздними образами Винника.

"Да, образ действительно был "слизан", и никто этого не скрывал. Я задавал вопрос: "Что вы творите? Посмотрите мои фото с 1998-2003 годов – это практически точная копия, вы повторили все образы". В ответ услышал: "Да ты же сейчас этим не пользуешься". Я предложил: "Так заплатите, да и пользуйтесь", – вспомнил Лери Винн.

Лери Винн добавил, что предлагал коллеге создать дуэт, чтобы объединить поклонников. Однако эта идея так и не реализовалась.

"Со временем пришла в голову другая идея: "Слушайте, давайте сделаем дуэт, устроим какой-нибудь красивый скандал... Представьте, как поведут себя фанатки – его и мои". Но, к сожалению, люди порой не умеют мыслить стратегически, поэтому – идея умерла еще до рождения", – добавил певец.

К слову, Лери Винн родился в Днепре, а позже переехал в Винницу. Его певческая карьера началась в 1990 году, а через несколько лет мужчина стал заслуженным артистом Украины. Сейчас Лери Винн уже отошел от активной сцены и занимается собственным ивент-бизнесом.

О персоне: Лери Винн Лери Винн - украинский певец, Заслуженный артист Украины. Валерий Дятлов (Лери Винн) родился 17 октября 1962 года в Днепропетровске, позже семья переехала в Винницу. С 1996 по 1999 год Лери Винн стал бессменным ведущим и лицом музыкальной программы "Шлягер бо Шлягер". С 1998 года начинается новый виток популярности. Снимается клип на песню "Ветер", которую поют уже за пределами СНГ. Она прозвучала в финале фестиваля "Песня-98" в России.

Напомним, Главред писал о том, что самый младший сын украинского артиста Дмитрия Монатика затанцевал под один из треков артиста.

Ранее также известная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась поклонникам в Instagram своей дорогой покупкой. Знаменитость долгое время мечтала о дорогом автомобиле.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

