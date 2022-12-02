Обострение прогрессирует: Киркоров показал гостям свою потайную комнату и упомянул их гениталии

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который судя по всему лишился последних капель рассудка, не перестает попадать со скандальными выходками в прессу.

В частности певец, который недавно рассказал с кем он спит, теперь показал, где он это делает. На видео попало, как певец показывает своим подругам свою тайную комнату. Оказывается, Киркоров сделал специальный замок в свою "опочивальню" и войти в нее можно только лишь по прикосновению его пальца. Видимо, главному павлину российской эстрады есть что скрывать во время своих любовных утех.

Показывая комнату, он также "пошутил". "А мы там свет не выключим", - говорят гости.

"Главное, чтобы свет шел от ваших п..ек (гениталий - авт.)", - заявил Киркоров гостям детского дня рождения, которое он утроил для своей дочери.

Российский телеграмм-канал прокомментировал очередной Киркоровский выход: "Филипп Киркоров продолжает сатанеть. На этот раз поп-король выбрал лампочки в свою опочивальню, которая открывается по отпечатку пальцев".

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Напомним, ранее Филипп Киркоров, который не может прожить ни одной недели без скандала, в очередной раз привлек внимание к своей персоне.

На этот раз, под "раздачу" попали заядлые "путинисты" и почитатели "русского мира" - актеры Мария Шукшина и Дмитрий Певцов.

Так, на открытии ГУМ-катка в Москве, Киркоров публично обругал Шукшину и Певцова. Оказалось, что первой не понравилось участие артиста в новой "Иронии судьбы", второй же не раз критиковал главного российского павлина по поводу и без.

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