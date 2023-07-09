"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в синем парике, но стала посмешищем в Сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, но котором хотела скопировать образ Мальвины, но получилось не очень.
На снимке одиозная Волочкова зажмурила глаза и широко раскрыла рот. Снимок звезда выставила в микроблоге, испугав людей. Многие не узнали на фото Волочкову.
"Почему именно это фото? Вам показалось , что оно удачное?", "Цвет настроенья синий!", "Похоже на молодую Вайкуле", "Ужас", "Мне не нравится ужасно", - писали под публикацией Волочковой.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.
Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.
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