"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

Анастасия Волочкова похвасталась новым фото, но попала впросак.

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посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в синем парике, но стала посмешищем в Сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, но котором хотела скопировать образ Мальвины, но получилось не очень.

На снимке одиозная Волочкова зажмурила глаза и широко раскрыла рот. Снимок звезда выставила в микроблоге, испугав людей. Многие не узнали на фото Волочкову.

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"Почему именно это фото? Вам показалось , что оно удачное?", "Цвет настроенья синий!", "Похоже на молодую Вайкуле", "Ужас", "Мне не нравится ужасно", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова с синими волосами / скриншот

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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