УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

Сергей Кущ
9 июля 2023, 01:32
35
Анастасия Волочкова похвасталась новым фото, но попала впросак.
Анастасия Волочкова
посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в синем парике, но стала посмешищем в Сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, но котором хотела скопировать образ Мальвины, но получилось не очень.

На снимке одиозная Волочкова зажмурила глаза и широко раскрыла рот. Снимок звезда выставила в микроблоге, испугав людей. Многие не узнали на фото Волочкову.

видео дня

"Почему именно это фото? Вам показалось , что оно удачное?", "Цвет настроенья синий!", "Похоже на молодую Вайкуле", "Ужас", "Мне не нравится ужасно", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова с синими волосами
Волочкова с синими волосами / скриншот

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Вам может быть интересно:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

23:37 Политика
"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в Украину

"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в Украину

22:20 Украина
России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

20:40 Политика
Все главные новости

Последние новости

01:32

"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

08 июля, суббота
23:37

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

23:22

Режим Путина рухнет к концу 2024-го, Пригожин подготовил компромат – Цезарь

22:20

"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в УкраинуФотоВидео

21:58

Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:35

"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо из тюрьмы

21:19

"Будет еще один сюрприз": бойцы Легиона Свободы анонсировали новый рейд в РФ

20:40

России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

20:09

"Отримати" или "одержати": Авраменко напомнил украинцам, как правильно

Реклама
19:54

"Жест отчаяния": Захарова в панике устроила истерику из-за кассетных боеприпасов

19:53

Эрдоган "обул" Путина: Кремль в истерике из-за возвращения защитников Мариуполя

19:38

Рекордные золотовалютные резервы: есть ли повод радоваться?мнение

19:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: как приманить и не потерять деньги

19:13

Как быстро почистить чеснок: проверенный способ опытных поваров

18:51

"Не могут быть доставлены": 3 страны против передачи кассетных боеприпасов Украине

18:39

"Ядерный Армагеддон": Медведев взбеленился из-за слов Байдена об Украине в НАТО

17:51

ВСУ наступают у Бахмута, войска РФ в критическом положении – разведка Британии

17:38

"Киев под защитой": Резников назвал 5 городов, где военные усиливают защиту с неба

17:32

Совместимость 100%: три пары одинаковых знаков, которые точно подходят друг другу

17:01

Тина Кароль показала фанатам редкое фото юного сына-красавца

Реклама
16:57

Дорофееву и Кацурина поймали в ЗАГСе

16:32

На туристов из РФ в Турции начали падать бутылки с балконов: у них истерика

16:32

Редис, Волына и другие герои обороны Азовстали вернулись из Турции домойФотоВидео

16:29

Как не дать волосам жирнеть с помощью фена: совет из очень старого журнала

16:08

Как варить молодую картошку: простейший трюк, который сделает овощ неотразимым

15:38

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: Близнецам - переворот в любви, Ракам - поездка

15:35

Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет – Подоляк

15:09

Что нужно сделать чтобы перестать храпеть: способ, который вас удивит

14:41

Войска РФ ждут наступления ВСУ на Крым, окопались на 3 участках – глава Меджлиса

14:40

Зеленский в Стамбуле посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцамФотоВидео

14:21

Мужчина засыпает с мылом под простынью и рассказал, для чего он это делает

14:15

10 областей утонут в дождях уже завтра: синоптики рассказали, куда придут грозы

14:03

Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны

13:41

"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

13:39

Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ

13:24

Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной

13:21

Российский дизайнер вспомнил, как отвратительно на съемках себя вела Заворотнюк

13:07

На юге России остается повторить то, что они сделали под Харьковом - дипломат

12:44

РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

12:39

Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

Реклама
12:07

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 июля 2023: Овны пойдут напролом, Весы - удар по финансам

11:41

Эрдоган готовит Путину "удар под дых" после разговора с Зеленским

11:38

В Украине массово проверяют счетчики: как не заплатить гигантские деньги за газ

11:32

Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

11:15

"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУВидео

10:56

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

10:42

"Отец с небес сказал мне: "Остановись"": Ступка впервые оценил свое пьяное ДТП

10:05

"Используя все вооружения": Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды

09:46

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять