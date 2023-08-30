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"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

Сергей Кущ
30 августа 2023, 03:33
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Анастасия Волочкова опубликовала видео, которым хотела показать, как усердно тренируется.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась в сети, опубликовав видео со своей репетиции.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, которым хотела показать, как усердно тренируется.

"Диагональ выходного дня. У меня выходных как таковых нет. Но после больших нагрузок я могу себе их позволить вне зависимости от дней недели. Это творческая свобода", - поделилась балерина.

видео дня

Вместо восторга, ее публикация вызвала только смех у поклонников - многие из них даже посоветовали завязывать Волочковой с балетом.

"Разве это балет?? Это что-то другое", "Боже… ну зачем вы так позоритесь Анастасия ?? Ну не можете вы больше танцевать. Уйдите достойно на пенсию", "Какой тяжёлый танец получился, и где ж тут лебедь? Скорее всего страус", "Пляс тяжелый, координация вообще никакая, задняя нога как то неуклюже болтается. Видно, что года и алкоголь взяли свое", - писали под постом Волочковой.

Волочкову высмеяли в сети
Волочкову высмеяли в сети / скриншот Instagram

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Больше позора Волочковой:

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Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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