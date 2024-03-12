Новый образ путинистки Наташи Королевой рассмешил поклонников

Путинистка Королева надела все розовое и развлекает людей на улице.

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Наташа Королева рассмешила своим видом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева, которая отказалась от Украины и поддерживает военное нападение России на ее родину, показалась в очередном нелепом образе.

Стареющая звезда, которая замужем за российским стриптизером по имени Тарзан, появилась в розовом "тотал лук". Свое видео она выложила на своей странице в Instagram.

Комментаторы ответили Наташе Королевой / Скриншот Instagram/koroleva__star

На ней были розовые штаны "палаццо", широкая розовая рубашка, розовая куртка с розовым мехом, а также розовая вязаная шапка с розовыми ушками.

видео дня

Наташа Королева в розовом / Скриншот Instagram/koroleva__star

Отметим, что Наташе Королевой 50 лет и ее главный хит - "Желтые тюльпаны".

Скриншот Instagram/koroleva__star

Комментаторы не все оценили образ певицы. В частности, некоторые называли ее "клоунессой", а другая пользовательница полностью раскритиковала концерт певицы, назвав его полным разочарованием.

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещён въезд в Литву сроком на 5 лет, из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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