УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Новый холостяк Александр "Терен" обольстительно станцевал бачату

Алена Кюпели
3 июля 2024, 11:31
4
Александр "Терен" научился танцевать бачату и у него замечательно получилось.
Новым Холостяком на СТБ станет ветеран
Новым Холостяком на СТБ станет ветеран / Коллаж Главред, фото СТБ

Современный герой - военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель Александр "Терен" Будько поразил сеть своим обольстительным танцем.

Так, на его странице в Instagram появилось видео, как он учит латиноамериканский танец Бачату и у него это великолепно получается. Отметим, что воин потерял обе ноги, защищая Украину. Поэтому его танец заслуживает особенного внимания и усилий.

"Первое видео мы записали за 10 минут. Саша приехал в Одессу, и мы решили уделить немного больше времени, и часа нам хватило, чтобы выучить и станцевать первое. Ну зацените!⠀Холостяка, умеющего танцевать, еще точно не было…уже переживаю за сердечки девушек", - написала партнерша романтического героя.

видео дня

По словам девушки Марины Имас, сейчас Александр ведет очень важную просветительскую деятельность по безбарьерности и инклюзивности. "Я думаю, вся страна уже видела проект "Отвал ног", а если нет – смотрите. Ибо нам крайне важно понимать реальность и как сознательное общество делать все, чтобы ветераны могли жить достойно", - написала она.

Кто такой Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Терен дал Эмме Антонюк первое большое интервью, в котором много рассказал о том, какой видит свою идеальную партнершу.

Ранее СТБ назвал имя нового героя романтического шоу "Холостяк". Александр "Терен" Будько – военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник национальной сборной Invictus Games.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

11:34 Украина
Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

10:42 Мир
В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

10:38 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России скоропостижно скончался популярный актер 6670

В России скоропостижно скончался популярный актер

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek 5991

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки 4915

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт 3536

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

Последние новости

11:34

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

11:31

Новый холостяк Александр "Терен" обольстительно станцевал бачатуВидео

11:12

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

10:59

Нет паспорта РФ - нет жилья: в Скадовске мародерствуют оккупанты

10:43

Украинцам выплатят до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит деньги - ПФУ

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
10:42

Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

10:38

В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

10:31

Китайский гороскоп на завтра 4 июля: Змеям - сложный день, Собакам - приход финансов

10:14

Агрономы: Использование безопасных СЗР делает невозможной потраву пчел

Реклама
10:01

Кристина Орбакайте высказалась об Алле Пугачевой и заговорила о мире со сцены

09:47

Путин считает, что выиграет войну: в ISW раскрыли шокирующую тактику диктатора

09:41

Уступок по территориям не будет: Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине

09:38

В Днепре прогремели взрывы: три человека погибли, 18 - пострадали

09:07

"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

09:00

Мирный план Трампа для громкой победы Украинымнение

08:57

Оккупанты засуетились на Торецком направлении: в ISW сказали, в чем опасность

08:55

Войну может прекратить один телефонный звонок: президент Финляндии раскрыл детали

08:52

Гороскоп на завтра 4 июля: Стрельцам пора к врачу, Раки - разбогатеют

08:26

В Новороссийске гремели взрывы: в РФ заявили об атаке морских дронов

08:13

Условие присоединения Украины к НАТО: в Пентагоне расставили все точки над "і"

Реклама
08:10

Почему Украина страдает от экономических проблем?мнение

06:10

Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знатьмнение

04:40

Почему стиральная машина бьется током: как избежать смертельной опасности

04:15

Только единицы найдут слово за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

03:32

Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы

02:30

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповалВидео

02:00

Мужчина прятался от камер: Кристину Орбакайте разоблачили

01:51

Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новостиВидео

01:25

Русское (не)гостеприимство: на Канье Уэста в РФ написали донос после его визита

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала трогательный "подарок" от фанатки

00:43

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

00:40

Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудениемВидео

00:19

Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

00:01

Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

02 июля, вторник
22:47

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47

Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

22:08

Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

22:00

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

21:25

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:11

Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

Реклама
21:10

"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивленаФото

20:52

"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

20:31

Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

20:19

Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

20:07

"Уже три года": путинист Сергей Лазарев рассказал о своем обручальном кольце

20:01

Оккупанты хотят перерезать обеспечение: в ВСУ сообщили о новой опасности

19:55

Кристина Соловий категорично высказалась про Машу Ефросинину

19:51

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:45

"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламентемнение

19:39

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречкиВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять