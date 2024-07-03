Новый холостяк Александр "Терен" обольстительно станцевал бачату

Александр "Терен" научился танцевать бачату и у него замечательно получилось.

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Новым Холостяком на СТБ станет ветеран / Коллаж Главред, фото СТБ

Современный герой - военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель Александр "Терен" Будько поразил сеть своим обольстительным танцем.

Так, на его странице в Instagram появилось видео, как он учит латиноамериканский танец Бачату и у него это великолепно получается. Отметим, что воин потерял обе ноги, защищая Украину. Поэтому его танец заслуживает особенного внимания и усилий.

"Первое видео мы записали за 10 минут. Саша приехал в Одессу, и мы решили уделить немного больше времени, и часа нам хватило, чтобы выучить и станцевать первое. Ну зацените!⠀Холостяка, умеющего танцевать, еще точно не было…уже переживаю за сердечки девушек", - написала партнерша романтического героя.

видео дня

По словам девушки Марины Имас, сейчас Александр ведет очень важную просветительскую деятельность по безбарьерности и инклюзивности. "Я думаю, вся страна уже видела проект "Отвал ног", а если нет – смотрите. Ибо нам крайне важно понимать реальность и как сознательное общество делать все, чтобы ветераны могли жить достойно", - написала она.

Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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Напомним, ранее Терен дал Эмме Антонюк первое большое интервью, в котором много рассказал о том, какой видит свою идеальную партнершу.

Ранее СТБ назвал имя нового героя романтического шоу "Холостяк". Александр "Терен" Будько – военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник национальной сборной Invictus Games.

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