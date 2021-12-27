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Новогодний Вечерний Квартал: номер от президента, гости из юности и музыкальный сюрприз от актеров

27 декабря 2021, 18:37
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Каким будет новогодний выпуск шоу рассказала Елена Кравец.

Новогодний Вечерний Квартал 31 декабря - анонс / Пресс-служба

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в 20:00 на телеканале 1+1 состоится премьера новогоднего Вечернего Квартала. Зрители десятый год будут встречать Новый Год с кварталовцами, что для миллионов украинцев уже стало семейной традицией.

Кроме политической сатиры, в новогоднем Вечернем Квартале будет много жизненных номеров, знакомых каждому из нас, а также музыкальных сюрпризов от популярных украинских и зарубежных звезд.

Елена Кравец рассказала, каким будет новогодний Вечерний Квартал / Пресс-служба

В прямом эфире инфотеймент-шоу Твій День актриса Cтудии Квартал 95 Елена Кравец рассказала, какие сюрпризы ожидать в новогоднюю ночь от Вечернего Квартала.

"Для всех зрителей Вечернего Квартала звезды подарили крутые эксклюзивы и неожиданные музыкальные дуэты. К нам пришел гость из моей юности – Илья Лагутенко и группа Мумий Тролль. Я смотрела и понимала, что это не похоже на нашу обычную сцену. Был просто невероятный концерт", - рассказала Елена Кравец.

Кроме того, в новогоднем Вечернем Квартале будут музыкальные сюрпризы от MOZGI, Антитела, DOROFEEVA, Оли Поляковой, Олега Винника, MONATIK, Тины Кароль, Софии Ротару и Ивана Дорна. Также к номерам присоединится приглашенный актер, народный артист Станислав Боклан.

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На концерте также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которых привлекли к участию во время одного из номеров.

"Владимир немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была для того, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить", - отметила Кравец.

Новогодний Вечерний Квартал 31 декабря - анонс / Пресс-служба

Особым подарком для украинцев станет выступление нового Квартал бэнд. Актеры будут играть на инструментах, некоторые специально учились для этого выступления. Во время съемок концерта актер и художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой рассказал подробности подготовки к номеру.

"Я окончил музыкальную школу по классу саксофона, занимался пять лет. На слух ноты воспринимал лучшее и не очень любил сольфеджио. А, например, Владимир Мартынец перед концертом усердно учился игре на барабанах, ходил специально на занятия. Он каждый день тренировался. Не знаю, купил себе дома барабанную установку или нет, но пока соседи за ним не бегают, поэтому все хорошо", - прокомментировал Евгений Кошевой.

Новогодний Вечерний Квартал 31 декабря - анонс / Пресс-служба

Юрий Ткач сыграет на клавишах, Степан Казанин на акустической гитаре, а Юрий Великий – на бас-гитаре. Квартал бэнд исполнит одну из самых популярных песен нулевых, однако неожиданностью для всех станет то, что к ним присоединится исполнитель песни – Илья Лагутенко из Мумий Тролль.

Не пропустите новогодний Вечерний Квартал 31 декабря в 20:00 сразу после праздничного выпуска ТСН.

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