Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный

В сети появилось свежее фото Валерия Залужного с новой прической, после его исчезновения из общественности.

https://stars.glavred.info/novaya-pricheska-i-tolstovka-kak-seychas-vyglyadit-valeriy-zaluzhnyy-10561133.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный показался в сети / коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

Генерал и Герой Украины Валерий Залужный уже долгое время не появлялся в сети после увольнения с должности Главнокомандующего ВСУ. После чего Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

На днях же появился первый снимок Валерия – журналистка Марина Шашкова опубликовала общее с ним фото на своей странице в Facebook.

видео дня

"Отпускаете нас в Британию?" – написала Марина под публикацией.

На фото Залужный предстал в серой толстовке, темной жилетке и с новой прической.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Валерий Залужный - последние новости по теме

Отметим, недавно Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия.

А также Надежда Матвеева встретилась с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и его женой Еленой в рамках помощи благотворительному фонду Сергея Костыры "Ua24".

Читайте больше о Залужном:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред