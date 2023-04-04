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"Никуда не сваливаю, как некоторые": Галустян признался в любви России

4 апреля 2023, 16:01
Михаил Галустян назвал Россию своей родиной, хоть и родился он в Армении.
Михаил Галустян
Михаил Галустян / скриншот YouTube

Комик Михаил Галустян на днях получил армянское гражданство. В Сети заподозрили, что он намерен покинуть страну-агрессора, но он решил прояснить ситуацию.

Как оказалось, он обожает Россию, которая пошла войной на Украину.

"Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин — и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать, в принципе, необязательно. Но все-таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина и точка", - заявил Галустян.

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Напомним, ранее российский комик Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

До того актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.

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Автор: Сергей Кущ
Михаил Галустян новости шоу бизнеса
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