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"Никто из нас не рассчитывал": Мишель Обама рассказала про сложности в браке

Анна Подгорная
13 марта 2025, 01:30
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Мишель и Барак Обама вместе уже целых 33 года.
Мишель Обама, Барак Обама
Мишель Обама раскрыла подробности жизни с Бараком Обамой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Мишель Обама с братом завела подкаст
  • В первом выпуске бывшая первая леди США заговорила про проблемы в отношениях с Бараком Обамой

Американский адвокат и общественная деятельница Мишель Обама во время пребывания на посту 44-ой первой леди США кропотливо формировала вокруг своего мужа образ примерного семьянина. Их пара стала примером для наследования для многих американцев и после завершения президентского срока Обамы, так что слухи про проблемы в их браке, которые в последнее время стали появляться в прессе, не на шутку напугали поклонников.

Подлила масла в огонь и сама Мишель: недавно она вместе с братом Крейгом Робинсоном запустила подкаст под названием IMO, в первом выпуске которого, едва ли не впервые за все время ее публичных выступлений, рассказала про проблемы в браке с мужем, сообщает Daily Mail.

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Она не стала комментировать нынешнюю ситуацию, сделав акцент на сложности в отношениях во время президентства Барака Обамы. "Быть замужем за президентом Соединенных Штатов - это то, на что никто из нас не рассчитывал. Мы знали, что Барак умен и амбициозен, но, знаете…" - рассказала Мишель Обама. Она отметила, что хоть и уважала карьеру мужа, всегда недолюбливала политику, поэтому для поддержки Барака Обамы в его амбициях ей самой была нужна поддержка, которую ей оказывал Крейг Робинсон.

Мишель Обама, Барак Обама
Мишель и Барак Обама в наши дни / instagram.com/michelleobama

Также деятельница рассказала про "грешок" мужа, к которому в условиях его президенства приходилось привыкать. Речь идет про непунктуальность. Впрочем, Мишель Обама отметила, что достоинства избранника за более чем 30 лет вместе значительно затмили его недостатки. "Я говорю, что отправление в три часа дня, а он только начинает искать свои очки… Но за 30 лет брака он стал лучше. Но это было… надо приспосабливаться", - поделилась экс-первая леди США.

Барак Обама с детьми
Барак Обама с дочерями Малией и Сашей / instagram.com/michelleobama

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Мишель Обама - что о ней известно?

Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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