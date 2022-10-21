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Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

21 октября 2022, 14:46

Спортсменка позакрывала все свои страницы и упорно не видит, что Россия творит на ее родине.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Instagram

Война в Украине длится 8 месяцев и все украинцы с самой первой ракетой, упавшей на нашу землю, определились со своей позицией. Большинство ненавидит страну-террориста Россию, которая начала бомбить украинские города 24 февраля 2022 года, мечтает о победе Украины и расправе над президентом-террористом Путиным.

А есть те, кто открыто перешел на сторону врага. Среди них - почти сумасшедшая Снежана Егорова, ведущая Регина Тодоренко, хореограф Татьяна Денисова, певица Анна Седокова, певица Анна Асти, певица Ани Лорак, которая продолжает жить и петь в России, делая вид, что ничего не происходит.

Но есть и украинки, которые просто позакрывали свои страницы, сделав их непубличными и совершенно пропали из поля зрения, никак не комментируя войну в Украине. К таким, в частности, относится пловчиха Яна Клочкова, лояльная в свое время к президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Олимпийская чемпионка, которая могла бы быть чрезвычайно полезной в этом время для Украины, не нашла ни единого слова, чтобы кричать о том, как Россия убивает ее народ и разрушает украинские города. Все ее страницы, включая российскую, в социальной сети ВК, закрыты. Но даже на фото профиля нет ни одного украинского символа, который бы хоть как-то обозначал ее позицию и принадлежность.

Кстати, еще в августе Клочкова клялась в любви к Украине и сильно обижалась о того, что ее, как титулованную спортсменку, не позвали на торжественное празднование Дня Независимости. Высказывать свои претензии по поводу праздника, на фоне угасающей популярности, смелости хватило. А открыть рот, когда бомбят твою страну - нет.

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Интересна также и страница ее мамы Елены Синявской на Facebook. 6 мая 2021 года (за несколько месяцев до начала полномасштабной войны) она активно постила георгиевскую ленту и поздравления "с днем победы", а также "классическое" о дедах. Отметим, что на 2021 год Россия уже аннексировала Крым, а также вела войну на Донеччине и Луганщине.

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети
Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

Страница пловчихи в Instagram также ничем не выдает ее "украинскость".

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети
Одним словом "чемпион"

Кстати, есть еще одна украинка, которая "забыла" о том, что она украинка. Речь идет об украинской телеведущей и модели Инне Цимбалюк. Известно, что Цимбалюк вышла замуж за сильно старше ее российского олигарха, на которого периодически заводят дела за вооруженные стычки, Игоря Пестрикова.

Кроме всего прочего, Цимбалюк является подругой "путиниста" Александра Буйнова, который поддерживает убийства мирных украинцев и ездить с концертами на оккупированные территории.

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

После начала войны, Цимбалюк так же, как и Клочкова, закрыла свою страницу в Instagram. Ну и стоит ли говорить, что она не осудила нападение Путина на Украину.

Инна Цимбалюк
Инна Цимбалюк / Instagram

Напомним, ранее украинскую спортсменку из Ровного Божену Мельник отстранили от участия в чемпионате Европы по боксу из-за использования украинской символики.

Молодая спортсменка приехала в Италию на свой первый чемпионат. Девушка рассказывает, что все было хорошо и по плану, но во время первого выступления что-то пошло не так.

"Первый день идет взвешивание. Я не выступала, но выступали некоторые ребята. Первый наш парень не выходит ринг. Возвращается к нам в слезах. Говорит, что нашу команду дисквалифицировали", - рассказывает спортсменка.

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