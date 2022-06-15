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Ни слова о войне: Тодоренко сделала ретроспективу своего года в фото

15 июня 2022, 13:46

Беременная именинница показала все свои радости и горести.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко скрывает войну/ instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая, которая старательно замалчивает войну в Украине Регина Тодоренко, показала, как прошел ее год.

Подведением итогов ведущая занялась в свой день рождения. Беременная именинница показала все свои радости и горести. Как переболела коронавирусом, как путешествовала, как воспалялся ее троичный нерв и как "ее любовь" Влад Топалов свозил ее в Нью-Йорк и купил ей туфли известного бренда.

/ Instagram/Тодоренко

Однако она так и не нашла в себе сил назвать войну в Украине войной и продолжает называть российское вторжение "ужасной трагедией".

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/ Instagram/Тодоренко

А вот и пост о войне, который Тодоренко назвала страшной трагедией. "А потом пришла страшная трагедия, боль, страх и полное непонимание, а наступит ли завтра…", - написала она, старательно избегая слова "россия напала", "россия убивает", "россия начала войну".

/ Instagram/Тодоренко

Кстати, именно под этим постом, ведущая закрыла комментарии.

Напомним, украинский музыкант и ведущий Коля Серга рассказал полную историю общения с бывшей коллегой Региной Тодоренко, которая переехала в россию и замалчивает войну в Украине.

Артист признался, что ее игнорирование записанного им публичного обращения стало моментом, когда он "похоронил" звезду в своей жизни, рассказал он в программе "Зірковий шлях".

Регина Тодоренко
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