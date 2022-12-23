"Неземная красота": Киркоров сознался в проведении процедуры красоты

Филипп Киркоров / соцсети

Российский скандальный певец Филипп Киркоров, жизнь которого - это сплошной скандал и мат, сознался в проведении пластических операций.

Так, по информации Соленка.инфо, 55-летний Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга.

Обнимая пластического хирурга Тимура Хайдарова, Киркоров заявил, что самым ярким, что произошло с ним в последнее время, "стала его неземная красота", созданная "ручками этого человека". Киркоров добавил, что у каждого свой диетолог, психолог, а у него личный пластический хирург.

Кроме того, Киркоров заявил, что этот хирург и есть молодость артиста. "Моя красота, он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота. Вам это не понять, вы слишком молоды и красивы. А я красив, но немолод", — заявил скандалист.

Напомним,