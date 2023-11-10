Нездоровый человек: Катя Кузнецова раскрыла истинное лицо Байрак

Актриса высказалась относительно режиссера-предателя Байрак.

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Катя Кузнецова прокомментировала ситуацию с Байрак / Коллаж Главред, фото Instagram/ksanabayrak, скриншот видео

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая прекратила всякое сотрудничество с Россией, которая напала на мирную Украину, поделилась своим мнением относительно путинистки, предательницы Оксаны Байрак.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, она всегда считала Байрак не очень умной женщиной.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Ну вот глядя на нее, какие чувства она вызывает. Она не здоровый человек. Выставлять тот контент, который она выставляла... Я не удивлена, что она так поступила", - отмечает актриса.

Она также добавляет, что вырисовывалась позиция Байрак достаточно неоднозначно, я это видела. "Как она пела песни российским актерам… Для меня это логично, что она там", – добавила Кузнецова.

Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала, что у нее в жизни бывали периоды одиночества. "Я оставалась одна. Вначале было непривычно, но только тогда, я начала чувствовать себя и ощущать, чего я хочу. Много книг, фильмов, подруги, которые наконец-то смогли ночевать у меня в любое время. Я часто собиралась друзей у себя дома", - делится актриса.

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах.

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