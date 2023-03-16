Невестка Виктора Ющенко показала крупным планом лицо с морщинами

Елена Ющенко не использует фильтры и фотошоп, чтобы похвастаться своей натуральной красотой и вдохновить читателей.

Елена Ющенко показала морщины на лице крупным планом / instagram.com/olena_yushchenko

Невестка третьего президента Украины и политического деятеля Виктора Ющенко Елена Ющенко, несмотря на свое модельное прошлое, на различные бьюти-процедуры и косметику смотрит скептически.

С приходом полномасштабной войны в Украине, на ее лице, как и на лицах всех украинок, морщин значительно прибавилось. Однако Ющенко убеждена, что прятать их не нужно. Да и стесняться не стоит.

Своим примером она решила вдохновить подписчиц, и показать: явить свое лицо всему миру без косметики, фильтров и фотошопа - не страшно. На своей странице в Instagram Елена показала сразу несколько фото в "натуральном" виде - с морщинками, неровной кожей и неидеальными изгибами.

видео дня

"Каждая девушка мечтает быть вечно молодой и красивой, но что же это такое - красота? Какая она? Это какой цвет глаз, какие губы, волосы или нос? Кто даст ответ? Мне кажется, краса где-то внутри человека. А особенно человек красив, когда любит этот мир, радуется природе, людям, и счастлив независимо от обстоятельств. Мы сейчас все понимаем, как важно продолжать жизнь даже в самые темные времена... Во время войны или болезни...", - подписала снимки невестка Ющенко.

Елена Ющенко показала морщины на лице крупным планом / instagram.com/olena_yushchenko

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

Другие новости: