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"Невероятно патриотичный". 87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной

Виталий Кирсанов
17 июля 2025, 20:07
341
По словам актрисы, ее избранник – успешный украинский адвокат.
87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной
87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

  • Как познакомилась пара
  • Будет ли пара регистрировать брак

Известная 87-летняя украинская актриса Лариса Кадочникова шесть лет живет в гражданском браке с мужчиной, который моложе ее на 25 лет. Об этом артистка рассказала в интервью Oboz.ua.

По словам актрисы, ее избранник – успешный украинский адвокат. Она не стала называть его фамилию, но в интервью называла его Андреем.

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"Да, он действительно моложе. Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились. Но он человек непростой – мне вообще по жизни попадаются мужчины с характером", – заявила она.

Кадочникова добавила, что они не спешат регистрировать брак.

"Официально пока что не оформляли отношений. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте – не главное. Важнее, что происходит в отношениях", – подчеркнула актриса.

Кстати, Кадочникова ранее была дважды замужем. Ее первым мужем был украинский режиссер и оператор Юрий Ильенко, они прожили вместе 18 лет. Вторым – Михаил Саранчук, директор театра имени Леси Украинки. В 2014 году Кадочникова овдовела. Детей у актрисы нет.

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая известна по роли Марички в легендарном фильме "Тени забытых предков", не захотела выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова.

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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Кто такая Лариса Кадочникова?

Лариса Кадочникова – советская и украинская актриса театра и кино, лауреатка Государственной премии Украины им. Тараса Григорьевича Шевченко (1991). Народная артистка Украины (1992). Член Национального Союза кинематографистов Украины.

После полномасштабного вторжения Кадочникова стала главной героиней документального фильма Д.Н. Томашпольского "Лариса Кадочникова. Война" (2022), получивший награду "Лучший документальный фильм о войне" на Украинском международном кинофестивале в Великобритании "ПТАХ" (2023).

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