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"Неузнаваемая": РосСМИ удивили фото отвергнутой Кабаевой

Алена Кюпели
6 марта 2024, 22:23
Бывшая гимнастка Алина Кабаева засветилась в Минске со своим близким другом.
Алина Кабаева
Алина Кабаева стала неузнаваемой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Потенциальная любовница террориста Путина, который пытается уничтожить всю Украину, Алина Кабаева появилась на публике.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, бывшая гимнастка появилась на публике в Минске, на одном из конкурсов по художественной гимнастике. Она, в частности, была на мероприятии в сопровождении мужчины и своего старого друга Дмитрия Губерниева.

На фото невозможно узнать бывшую гимнастку
На фото невозможно узнать бывшую гимнастку / Скриншот 7dn.ru

По словам пропагандистов, Кабаеву было не узнать. На опубликованном фото женщина действительно не похожа на себя. Пользователи соцсетей отметили, что неузнаваемая Кабаева могла сильно похудеть или же лечь под нож пластического хирурга.

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Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Напомним, ранее Гимнастка Алина Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.

Недавно также появилась информация, что 71-летний диктатор Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза. Гимнастку Кабаеву Путин якобы решил списать со счетов. Новая фаворитка Путины - общественная деятельница Катерина Мизулина.

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