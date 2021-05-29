Netflix купил права на два российских фильма, запрещенных в Украине

Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ российских фильмов Брат и Брат 2 режиссера Алексея Балабанова, сообщает Медуза.
Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня. Их превью уже появились на сайте платформы. В англоязычной версии Netflix они будут называться Brother и Brother/2. On The Way Home.
Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.
Как отмечает The Bell, Брат и Брат-2 станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.
В Украине фильм Брат 2 запретили в 2015 году. Тогда Госкино сообщило, что фильм "содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку", а также "некорректно демонстрировать этот фильм во время агрессии на Востоке страны".
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