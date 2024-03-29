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Нереальная красавица: Саудовская Аравия впервые отправит участницу на "Мисс Вселенная"

Алена Кюпели
29 марта 2024, 23:07
Руми Алькахтани действительно очень красивая девушка, которая может составить достойную конкуренцию.
Девушка из Саудовской Аравии будет представлять страну на международном конкурсе
Девушка из Саудовской Аравии будет представлять страну на международном конкурсе / Коллаж Главред, фото Instagram/rumy_alqahtani

Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году.

По информации Middle East Monitor, двадцатисемилетняя Руми Алькахтани будет представлять королевство.

"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная 2024". Это первое участие Королевства Саудовская Аравия в конкурсе "Мисс Вселенная", — написала Алькахтани в своем аккаунте в Instagram ранее на этой неделе.

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27-летняя модель и блоггер Руми Аль-Кахтани
27-летняя модель и блоггер Руми Аль-Кахтани / Фото Instagram/rumy_alqahtani

В этом году конкурс пройдет в Мексике, а также в нем примет участие Иран.

Конкурс Мисс Вселенная

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

Алькахтани, модель со степенью бакалавра стоматологии, была коронована как "Мисс Саудовская Аравия" и представляла королевство на ряде конкурсов.

Девушка будет представлять свою страну
Девушка будет представлять свою страну / Фото Instagram/rumy_alqahtani

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко отпраздновала первую годовщину свадьбы с загадочным мужчиной. Украинская модель долго скрывала его, но в честь первой круглой даты в их семейной жизни решила все же раскрыть личность избранника.

Ранее певица и актриса Даша Астафьева, красоту которой оценил сам Хью Хефнер, призналась, как комплексовала из-за фигуры в юности, и постоянно сравнивала себя с остальными девушками.

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