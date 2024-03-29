Нереальная красавица: Саудовская Аравия впервые отправит участницу на "Мисс Вселенная"

Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году.
По информации Middle East Monitor, двадцатисемилетняя Руми Алькахтани будет представлять королевство.
"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная 2024". Это первое участие Королевства Саудовская Аравия в конкурсе "Мисс Вселенная", — написала Алькахтани в своем аккаунте в Instagram ранее на этой неделе.
В этом году конкурс пройдет в Мексике, а также в нем примет участие Иран.
Конкурс Мисс Вселенная
"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.
Алькахтани, модель со степенью бакалавра стоматологии, была коронована как "Мисс Саудовская Аравия" и представляла королевство на ряде конкурсов.
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