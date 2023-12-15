Неожиданная смерть: 30-летний бразильский певец умер прямо на сцене

Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в среду.
По информации The Daily Mail, 30-летний мужчина исполнял свою песню "Vai Ser Tão Lindo" на религиозном мероприятии, которое транслировалось в Интернете, когда он внезапно упал перед своей группой на концертной площадке в северо-восточном городе Фейра-де-Сантана.
На видеозаписи инцидента видно, как Энрике заигрывал с толпой, когда он стоял на краю сцены, прежде чем потерял равновесие и упал на спину.
Присутствующие тут же бросились помогать певцу, а толпа в шоке наблюдала за этим.
На видео - неожиданная смерть певца:
Энрике доставили в ближайшую клинику, где констатировали его смерть.
Лейбл Энрике, Todah Music, сообщил Radio 93, что у певца случился обширный сердечный приступ.
Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.
Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.
Вас также может заинтересовать:
- Умерла еще одна российская актриса-звезда сериалов
- Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов
- Внезапно умер принц Лихтенштейна