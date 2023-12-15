Неожиданная смерть: 30-летний бразильский певец умер прямо на сцене

На видеозаписи инцидента видно, как Энрике заигрывал с толпой.

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Медики сразу же констатировали смерть / Коллаж Главред, фото Instagram/pedrohenrique.oficial

Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в среду.

По информации The Daily Mail, 30-летний мужчина исполнял свою песню "Vai Ser Tão Lindo" на религиозном мероприятии, которое транслировалось в Интернете, когда он внезапно упал перед своей группой на концертной площадке в северо-восточном городе Фейра-де-Сантана.

На видеозаписи инцидента видно, как Энрике заигрывал с толпой, когда он стоял на краю сцены, прежде чем потерял равновесие и упал на спину.

Присутствующие тут же бросились помогать певцу, а толпа в шоке наблюдала за этим.

На видео - неожиданная смерть певца:

Энрике доставили в ближайшую клинику, где констатировали его смерть.

Лейбл Энрике, Todah Music, сообщил Radio 93, что у певца случился обширный сердечный приступ.

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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