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Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с Федерером

Анна Подгорная
25 июня 2023, 19:45 обновлено 25 июня, 19:45
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Принцесса Кэтрин получила свою порцию восторженных комплиментов на теннисном корте.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон похвасталась спортивной формой на корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Посмотреть, как идет подготовка к легендарному Уимбилдонскому турниру по теннису, который откроется уже завтра, приехала сама Кэтрин, принцесса Уэльская, которая известна своей любовью к спорту.

Компанию ей составил швейцарский теннисист и олимпийский чемпион Роджер Федерер - вместе они понаблюдали, как перед большим турниром тренируются болбои (люди которые подают мячи в теннисе - прим. редактора). Кейт Миддлтон пообщалась с молодыми спортсменами, а также сыграла с теннис со знаменитым чемпионом.

Фото и видео с любопытного мероприятия появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. За эти кадры поклонники Кэтрин осыпали ее комплиментами.

видео дня

Чаще всего они отмечают, что принцесса на фоне спортсменов выглядит великолепно - она утерла нос всем, кто считает ее слишком тощей, ведь в спортивной форме она просто великолепна.

41-летняя принцесса Уэльская может с легкостью позволить себе носить мини-юбку в складочку и майку с отложным воротником - традиционную форму для тенниса, и при этом сохранить королевский вид.

Смотрите видео с Кейт Миддлтон и Роджером Федерером в Уимбилдоне:

Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева Камилла.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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