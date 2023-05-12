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"Не живется вам без Пугачевой": помощница артистки ответила на выпад престарелой красной шапочки

Алена Кюпели
12 мая 2023, 21:47 обновлено 12 мая, 21:55
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Российская певица Алла Пугачева прилетела, чтобы почтить память своего друга Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Игорь Гуляев

В террористической России все никак не могут угомониться по поводу приезда российской певицы и Примадонны эстрады - Аллы Пугачевой. Как известно, певица приезжала на похороны своего близкого друга - Валентина Юдашкина.

Так, на днях упав на самое дно, истерику закатил главный российский террорист и пропагандист Владимир Соловьев. Опускаясь в выражениях по отношению к певицы и женщине, Соловьев обзывал Пугачеву отвратительными словами и призывал не пускать ее страну-агрессор Россию.

Теперь же к завываниям сливного бачка Соловьева подключилась "актриса", известная своей единственной ролью красной шапочки Яна Поплавская.

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"Спасибо, Володя! Я тебя обнимаю! Специально молчала и ждала реакции общества и коллег. Эмоции копились — и вот прорвало. У меня в отношении этого случая был заготовлен только один комментарий: поставьте вашу "Примадонну" в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами "как я рад вас видеть"! И устройте прямую трансляцию! Только обязательно, чтобы все до одного "обожатели" выстроились. Чтобы вся страна видела эту колонну", — делится странными фантазиями 55-летняя актриса.

На этот выпад неожиданно отреагировала помощница Пугачевой Елена Чурпакова.

Помощница Пугачевой осудила Поплавскую
Помощница Пугачевой осудила Поплавскую / Стархит

Она справедливо заметила, что не смотря на то, что Пугачева уже благополучно вернулась в Израиль, ее персона не дает покоя российскому сброду.

Пугачева вернулась в Россию

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

Смотрите видео о том, как Пугачева в стране-оккупанте из любимицы народа превратилась во врага:

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