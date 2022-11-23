Не стала молчать: София Ротару отреагировала на ракетный удар по Украине

София Ротару отреагировала на ракетный удар по Украине / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинскую певицу Софию Ротару больше никто не упрекнет в безразличии - хоть артистка пропала из публичного медиапространства, она все же старается показать, что душой и сердце она с украинским народом.

Война в Украине - трагедия для целого народа, а ее отдельные драматические страницы отзываются болью в сердце Софии Михайловны.

На своей странице в Instagram певица выразила свою молчаливую поддержку всем, кто пострадал от массового ракетного обстрела страны, который произошел днем 23 ноября.

Ротару опубликовала коллаж из ужасающих снимков, сделанных на месте "прилета" российской ракеты в Киеве. Певица добавила эмодзи украинского флага и разбитого сердца.

София Ротару отреагировала на ракетный удар по Украине / instagram.com/sofiarotaru.official

Ракетная атака России 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

По информации Офиса президента, в результате сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине подтверждено попадание вражеских ракет по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях.

НЭК "Укрэнерго" прогнозирует аварийные отключения света по всей Украине до конца суток.

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