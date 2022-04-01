"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

Регина продолжала молчать в своих соцсетях и не рассказывала, что на самом деле происходит в Украине.
Украинская певица и ведущая Орла и решки Регина Тодоренко уже месяц продолжает молчать о происходящем в ее родной стране.
Тодоренко продолжает жить в Москве и участвовать в съемках различных телепередач. Телеведущую уже внесли в "черный список" в Украине.
Регина продолжала молчать в своих соцсетях и не рассказывала, что на самом деле происходит в Украине, хотя ее семья находится в Одессе.
Совсем недавно в интервью с психологом на Youtube Тодоренко вдруг заявила, что в ее семье наложено вето на политические темы.
Чтобы не разрушить семью с супругом, российским певцом Владом Топаловым, они решили не говорить о войне.
Ведущая призналась, что не смогли найти общий язык в вопросах войны в Украине.
"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве — в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", — сказала она.
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Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.
Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.
С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.
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