"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

Вы узнаете:
- Что запрещала себе Елена Тополя
- Почему ее брак с Тарасом Тополей изжил себя
Известная украинская певица Елена Тополя решилась на откровения о браке с Тарасом Тополей, который закончился расставанием в 2025 году. В интервью womo.ua артистка поделилась тем, чего ей не хватало в семейной жизни.
По словам Тополи, в браке с известным певцом она попросту растворилась в семейной жизни и заботе о детях. Певица подчеркнула, что начала терять себя.
"Я поняла, что очень многое не позволяла себе. Не разрешала быть собой: в творчестве, в общении, в проявлении. Такие ситуации заставляют тебя посмотреть на жизнь с другой стороны и на людей, которые есть в твоей жизни. Это совсем другое осознание", — поделилась Елена.
Исполнительница намекнула, что в браке на ее решения и взгляды часто влиял супруг. Артистка призналась, что сейчас ей пришлось заново учиться отстаивать свои границы.
"Ты вправе создавать то, что хочешь видеть в своей жизни, и работать над этим. Расти духовно, развиваться, становиться человеком более тонкого восприятия, но при этом выстраивать свои границы. Это как раз то, чего у меня не было раньше, а сейчас изменилось в вопросе личных границ, собственных правил и мыслей, которые не должны нарушаться под влиянием другого человека", — высказалась Тополя.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что муж артистки-предательницы Регины Тодоренко неожиданно заговорил о реальном отношении российского бомонда к его супруге. Певец откровенно признался, что их союз до сих пор категорически не принимается близким окружением и коллегами.
Также Сергей Притула показал нежное семейное фото по крещения младшего сына Марка. На опубликованном снимке волонтер позирует вместе с сыном и своей очаровательной супругой Екатериной, которая редко появляется в публичном пространстве.
Вас может заинтересовать:
- "Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ
- "Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье
- "Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред