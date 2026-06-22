"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

Певица откровенно высказалась, почему чувствовала себя несчастливой в браке.

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Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

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Что запрещала себе Елена Тополя

Почему ее брак с Тарасом Тополей изжил себя

Известная украинская певица Елена Тополя решилась на откровения о браке с Тарасом Тополей, который закончился расставанием в 2025 году. В интервью womo.ua артистка поделилась тем, чего ей не хватало в семейной жизни.

По словам Тополи, в браке с известным певцом она попросту растворилась в семейной жизни и заботе о детях. Певица подчеркнула, что начала терять себя.

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Елена Тополя про брак с Тарасом Тополей / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Я поняла, что очень многое не позволяла себе. Не разрешала быть собой: в творчестве, в общении, в проявлении. Такие ситуации заставляют тебя посмотреть на жизнь с другой стороны и на людей, которые есть в твоей жизни. Это совсем другое осознание", — поделилась Елена.

Исполнительница намекнула, что в браке на ее решения и взгляды часто влиял супруг. Артистка призналась, что сейчас ей пришлось заново учиться отстаивать свои границы.

Тарас Тополя с семьей / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Ты вправе создавать то, что хочешь видеть в своей жизни, и работать над этим. Расти духовно, развиваться, становиться человеком более тонкого восприятия, но при этом выстраивать свои границы. Это как раз то, чего у меня не было раньше, а сейчас изменилось в вопросе личных границ, собственных правил и мыслей, которые не должны нарушаться под влиянием другого человека", — высказалась Тополя.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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