"Не позорь украинский язык": предательница Яна Соломко выехала в США и заговорила на украинском

Певица Соломко, которая признавалась в любви России, внезапно заговорила на украинском.

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Яна Соломко подло и трусливо предала Украину. Коллаж Главред, фото Instagram/soyanna

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, внезапно заговорила на украинском языке.

Так, на своей странице в Instagram, певица неожиданно выложила фотографию своей дочери, с которой до переезда в террористическую Москву, она жила в Майами. Теперь же она снова появилась в Майами, видимо, чтобы проводить свою дочь в школу, у которой, по некоторым данным, есть американский паспорт.

Но не это удивило и разозлило украинцев, которые периодически мониторят страницу Соломко. А то, что предательница, которая признавалась в любви к террористической России, вдруг заговорила на украинском языке.

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"С днем знаний", - подписала свое фото запроданка. В тот же момент, на нее обрушилось море критики. Украинцы, которые живут в состоянии войны набросились на предательницу и все, как один, твердили, чтобы Соломко перестала писать и говорить на украинском языке, так как она его просто напросто не достойна.

Предательница Соломко решила переобуться? Скриншот Instagram/soyanna

"Не позорь украинский язык. Ты его не достойна. Позорище", "Из твоего черного рта все еще звучит украиский язык? Безпринципность наивысшего уровня", "Еще вопрос: ты в Америке, как беженка, или как?", "Уже из рашки поперли? Блин, никак карьера не получается. Но хоть Украину не позорь, не пиши на украинском", - пишут ей пользователи.

Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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