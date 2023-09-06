Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, внезапно заговорила на украинском языке.
Так, на своей странице в Instagram, певица неожиданно выложила фотографию своей дочери, с которой до переезда в террористическую Москву, она жила в Майами. Теперь же она снова появилась в Майами, видимо, чтобы проводить свою дочь в школу, у которой, по некоторым данным, есть американский паспорт.
Но не это удивило и разозлило украинцев, которые периодически мониторят страницу Соломко. А то, что предательница, которая признавалась в любви к террористической России, вдруг заговорила на украинском языке.
"С днем знаний", - подписала свое фото запроданка. В тот же момент, на нее обрушилось море критики. Украинцы, которые живут в состоянии войны набросились на предательницу и все, как один, твердили, чтобы Соломко перестала писать и говорить на украинском языке, так как она его просто напросто не достойна.
"Не позорь украинский язык. Ты его не достойна. Позорище", "Из твоего черного рта все еще звучит украиский язык? Безпринципность наивысшего уровня", "Еще вопрос: ты в Америке, как беженка, или как?", "Уже из рашки поперли? Блин, никак карьера не получается. Но хоть Украину не позорь, не пиши на украинском", - пишут ей пользователи.
Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.
Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.
Вас также может заинтересовать:
- "Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранце
- "Успеха и так не было": в России объяснили провал гастрольного тура запроданки Повалий
- Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому