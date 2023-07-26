Не понравилось: жена подкаблучника-одессита Джигана пересела на Жигули

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Джиган малодушно и подло молчит о войне. Или боится жены-россиянки / Коллаж Главред, фото Instagram/oksanasamoylova

Жена украинца и одессита Джигана, который к слову, ни словом не обмолвился о недавней жестокой атаке террористической России на Одессу, пересела на чудо российского автопрома, которое еще выпускается на болотах - Жигули.

Миллионерша Оксана Самойлова, которая содержит рэппера-подкаблучника Джигана, показала, как со своего Бентли пересела на малинового цвета "тазик".

Соответствующим видео поделился телеграмм-канал "Боже, яке кончене".

видео дня

На видео - Самойлова, которую обвиняют то в инфоциганстве, то в обмане победителей своих розыгрышей, рассекает на авто, на механической коробке передач.

На видео - Оксана Самойлова и чудо российского автопрома:

"Мне не понравилось", - отчего-то говорит она, не признав творение своей террористической родины.

Напомним,