Не помогла даже лицензия адвоката: у Ким Кардашьян проблемы с законом - СМИ

Что произошло с Ким Кардашьян:
- Селебрити выписали штраф за нарушение на дороге
- Прежде Ким уже имела проблемы из-за такого же проступка
Американская модель, предприниматель, светская львица и блогер Ким Кардашьян обучалась юриспруденции и имеет лицензию адвоката. Тем не менее это не уберегло ее от нарушений закона.
Как сообщает издание TMZ, на днях автомобиль бизнес-леди остановила полиция Лос-Анджелеса. Кардашьян выписали штраф до исправления ошибки (получатель может не оплачивать квитанцию, если в течение определенного времени исправит нарушение и предъявит доказательства этого шерифу - прим. редактора).
Замечание и штраф Ким получила из-за своего Tesla Cybertruck, которым она владеет с февраля 2024 года. Тонировка на стеклах автомобиля была слишком темной и не соответствовала законам штата.
Стоит отметить, что подобное нарушение - не первое на счету Ким Кардашьян. В 2013 году знаменитость уже останавливали в Калабасасе из-за чрезмерно темных окон. Правда, тогда она обошлась предупреждением.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что скрывается за открытым письмом о том, что популярный американский актер и демократ Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах.
Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.
Читайте также:
- В семье Джима Кэрри случилось горе
- "Это будет страшное место": Ева Лонгория решила покинуть США
- Самый сексуальный мужчина-2024 получил титул из-за отказа других звезд - СМИ
Кто такая Ким Кардашьян
Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред