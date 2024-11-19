Не помогла даже лицензия адвоката: у Ким Кардашьян проблемы с законом - СМИ

Бывшая жена Канье Уэста уже не в первый раз нарушает несложное правило.

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Ким Кардашьян новости - Ким Кардашьян оштрафовала полиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Что произошло с Ким Кардашьян:

Селебрити выписали штраф за нарушение на дороге

Прежде Ким уже имела проблемы из-за такого же проступка

Американская модель, предприниматель, светская львица и блогер Ким Кардашьян обучалась юриспруденции и имеет лицензию адвоката. Тем не менее это не уберегло ее от нарушений закона.

Как сообщает издание TMZ, на днях автомобиль бизнес-леди остановила полиция Лос-Анджелеса. Кардашьян выписали штраф до исправления ошибки (получатель может не оплачивать квитанцию, если в течение определенного времени исправит нарушение и предъявит доказательства этого шерифу - прим. редактора).

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Замечание и штраф Ким получила из-за своего Tesla Cybertruck, которым она владеет с февраля 2024 года. Тонировка на стеклах автомобиля была слишком темной и не соответствовала законам штата.

Стоит отметить, что подобное нарушение - не первое на счету Ким Кардашьян. В 2013 году знаменитость уже останавливали в Калабасасе из-за чрезмерно темных окон. Правда, тогда она обошлась предупреждением.

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Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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