Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не помогла даже лицензия адвоката: у Ким Кардашьян проблемы с законом - СМИ

Анна Подгорная
19 ноября 2024, 01:50
114
Бывшая жена Канье Уэста уже не в первый раз нарушает несложное правило.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян новости - Ким Кардашьян оштрафовала полиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Что произошло с Ким Кардашьян:

  • Селебрити выписали штраф за нарушение на дороге
  • Прежде Ким уже имела проблемы из-за такого же проступка

Американская модель, предприниматель, светская львица и блогер Ким Кардашьян обучалась юриспруденции и имеет лицензию адвоката. Тем не менее это не уберегло ее от нарушений закона.

Как сообщает издание TMZ, на днях автомобиль бизнес-леди остановила полиция Лос-Анджелеса. Кардашьян выписали штраф до исправления ошибки (получатель может не оплачивать квитанцию, если в течение определенного времени исправит нарушение и предъявит доказательства этого шерифу - прим. редактора).

видео дня

Замечание и штраф Ким получила из-за своего Tesla Cybertruck, которым она владеет с февраля 2024 года. Тонировка на стеклах автомобиля была слишком темной и не соответствовала законам штата.

Стоит отметить, что подобное нарушение - не первое на счету Ким Кардашьян. В 2013 году знаменитость уже останавливали в Калабасасе из-за чрезмерно темных окон. Правда, тогда она обошлась предупреждением.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что скрывается за открытым письмом о том, что популярный американский актер и демократ Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах.

Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.

Читайте также:

Кто такая Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ким Кардашьян новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Глухове прогремели взрывы: враг попал по многоэтажке, есть пострадавшие - СМИ

В Глухове прогремели взрывы: враг попал по многоэтажке, есть пострадавшие - СМИ

02:09Украина
Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

00:58Мир
Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

23:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Гороскоп на сегодня 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Гороскоп на сегодня 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Последние новости

02:31

Котенок спрятался в листве: его нужно найти за 12 секунд

02:09

В Глухове прогремели взрывы: враг попал по многоэтажке, есть пострадавшие - СМИ

01:50

Не помогла даже лицензия адвоката: у Ким Кардашьян проблемы с законом - СМИ

01:45

ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области: угроза нарастает - Кевлюк

01:20

Даст ли Байден ракеты для ударов вглубь РФ: Жданов дал неожиданный ответ

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
00:58

Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

00:40

Путинист Лепс анонсировал, когда испортит жизнь своей 18-летней "невесте"

00:25

"Печальное прощание": королева Камилла потеряла свою любимицу из-за рака

18 ноября, понедельник
23:56

Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

Реклама
23:51

"Эмоционально тяжелые": известная украинская певица оказалась в онкоцентре

23:49

"Сказали обратиться к психиатру": Alyona Alyona впервые рассказала о проблемах

23:33

Преступники ворвались в Виндзорский замок - что они натворили

23:24

Какой цвет в одежде молодит после 50: стилисты дали неожиданный ответ

23:16

Запорожье под ударами дронов и КАБов РФ: в городе гремят взрывы, есть раненыеВидео

22:29

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:21

Аэродромы РФ в опасности: Свитан предположил, куда ВСУ будут целиться ракетами Запада

22:07

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

21:30

Как уменьшить расход воды и сэкономить на оплате: эксперты раскрыли лайфхак

21:23

"Таким был его план": в ЕС сделали неожиданное заявление о переговорах с Путиным

21:15

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

Реклама
21:11

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

20:39

Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

20:18

Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны – Умеров

20:15

Британия и Франция разрешить бить вглубь РФ, но есть условие: что известно - СМИ

20:00

"Ситуация сложная": Украина может оказаться без ракет от США - Жданов

20:00

Результат впечатляющий: женщина раскрыла три ингредиента, которые уничтожат грязь на окнах

19:51

Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

19:46

Удары вглубь РФ: применит ли Путин в ответ ядерное оружие - прогноз эксперта

19:18

Создают атмосферу равновесия и тепла: ТОП-3 самых комфортных знаков зодиака

19:12

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"Видео

19:12

Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов назвал условие

19:10

В Одессе полный блэкаут: что происходит в городе после удара РФмнение

19:07

"Баба Яга против": Фицо набросился на Байдена и союзников, в чем причина

18:40

Снег, дождь и гололедица: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

18:33

Разрешение США на дальнобойные удары по РФ: у Зеленского сделали важное заявление

18:26

Водители будут удивлены: для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто

18:12

Оккупанты наращивают силы и создают новые бригады: Умеров предупредил об опасности

18:11

Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

18:11

Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

18:05

Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменилось

Реклама
18:02

Четыре грации: Лилия Ребрик показала трогательное фото со всеми своими дочерями

17:52

Чем отличаются две картинки: мало кто сможет найти 10 отличий за 15 секунд

17:46

Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

17:43

Потери РФ в войне установили новый рекорд: в разведке Британии раскрыли детали

17:34

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

17:17

Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зимуВидео

17:14

Где ждать прилетов в РФ: западные СМИ о разрешении США на дальнобойные удары

17:13

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

17:04

ВСУ разгромили бронетанковый штурм РФ: под Курахово состоялось важное сражение

17:04

Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о "бусификации"

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять