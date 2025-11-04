Укр
"Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой

Кристина Трохимчук
4 ноября 2025, 10:27
63
Максим Нелипа погиб на фронте защищая Украину.
Егор Крутоголов
Егор Крутоголов рассказал о погибшем Максиме Нелипе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Нелипа, Егор Крутоголов

Вы узнаете:

  • Егор Крутоголов вспомнил о погибшем Максиме Нелипе
  • Каким Максим Нелипа был без камер

Художественный руководитель "Дизель Студио" и актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал о своем последнем разговоре с погибшим военнослужащим и шоуменом Максимом Нелипой. В интервью РБК-Украина Егор признался, что они разошлись не на хорошей ноте.

По словам Крутоголова, после ухода шоумена из проекта они не общались несколько лет. Коллеги снова начали общаться только после начала полномасштабного вторжения.

видео дня

"Когда он ушел из студии, мы не общались. Потом, уже во время полномасштабной войны, он написал: "Предлагаю забыть все и идти дальше". Я сказал: "Окей, давай так и сделаем". Не очень мы разошлись... Но во время войны решили это оставить в прошлом", — рассказал руководитель.

Максим Нелипа
Максим Нелипа погиб на фронте / фото: instagram.com, Максим Нелипа

Егор вспомнил, что незадолго до трагедии Нелипа приезжал на студию к коллегам. Новость про гибель шоумена стала настоящим ударом для всего коллектива.

"Он приезжал к нам на студию. Сидели, говорили. А потом мы неожиданно узнали об этой трагедии. К сожалению, мы не были близкими, почти из новостей узнал, что его не стало", — поделился Крутоголов.

Максим Нелипа с бывшей женой и детьми
Максим Нелипа с бывшей женой и детьми / фото: facebook.com, Максим Нелипа

Также участник "Дизель Шоу" рассказал о том, чем увлекался Максим. По его словам, Нелипа обладал разнообразными и необычными талантами: увлекался инженерно-конструкторскими разработками, музыкой и рыбалкой.

"Он пробовал создать песенный проект, что-то похожее на фильм "Маска" - вот такой был стиль музыки, такой драйв. Он даже написал несколько синглов или почти альбом, что-то такое было", — вспомнил руководитель "Дизель Студио".

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что бывшая жена покойного артиста Максима Нелипы, который погиб на фронте, рассказала о том, почему развелась с телеведущим и героем. Тамара Нелипа призналась, что артиста выбила из колеи смерть коллеги Марины Поплавской.

Также бывшая жена покойного артиста Максима Нелипы рассказала о том, что у героя была страшная болезнь. По словам Тамары Нелипы, артисту поставили страшный диагноз в Украине - ему пришлось проходить дорогое лечение в Израиле.

О персоне: Максим Нелипа

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ), сообщает Википедия. Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

