"Не о такой жизни я мечтал": Козловский признался по чему скучает на фронте

Виталий Козловский постепенно привыкает к новой жизни в новых условиях, но уже успел ощутить горечь расставания.

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Виталий Козловский рассказал, чего ему не хватает на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский отправился на фронт защищать нашу страну в составе ВСУ. Военное дело для артиста пока в новинку, но он быстро адаптируется.

Об этом Козловский рассказывает на своей странице в Instagram - делится успехами, особенностями быта и размышлениями. В войсках он с конца июня, и уже успел затосковать по привычной жизни.

В то же время артист осознает, что сейчас выполняет важную и благородную миссию. Он показал свое свежее фото - взмокший, в пыли и синяках, со сбитыми костяшками на руках, но все же с улыбкой.

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Козловский также рассказал, чего ему не хватает во время воинской службы больше всего. "Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по-другому не могу. Хотя ооочень скучаю по своим и по сцене", - поделился чувствами Виталий.

В комментариях поклонники поддерживают поющего воина, и желают ему сильного ангела-хранителя.

Виталий Козловский рассказал, чего ему не хватает на фронте / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловскй показал, как его обрили на военной подготовке - певец лишился фирменной бородки, которая долгое время была отличительной чертой его сценического образа.

Также стало известно, где проходит службу Виталий Козловский - о назначении на военную подготовку сообщил его сослуживец, который также похвалил артиста за то, что тот держит слово.

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